MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPalandöken şoför esnafına muafiyet istedi
GeriEkonomi Palandöken şoför esnafına muafiyet istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Palandöken şoför esnafına muafiyet istedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Palandöken şoför esnafına muafiyet istedi

TESK, salgın döneminde çalışamayan şoför esnafının araçları için sigorta ve muayene ücreti muafiyeti istedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışamayan şoför esnafının araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücreti muafiyeti talep etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu kesime bu dönemde kolaylık sağlanması çağrısında bulundu.

Esnafın araçları için zorunlu trafik sigortası ve araç muayene ücreti muafiyeti isteyen Palandöken, "Başta okul servisleri olmak üzere sabit giderlerini ödeyemeyen araçlara herhangi bir yaptırım uygulanmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafın müşteri kapasitesinin azaldığına ve gelirinin düştüğüne dikkati çekerek, şoför esnafının, muayene ücretleri, araç sigortası, vergisi, Bağ-Kur ödemelerini yapmakta güçlük çektiğini belirtti.

Palandöken, "Her yıl yeniden değerlendirme oranında gelen zamla nakit ödenen muayene ücretleriyle zorunlu trafik sigortaları esnafımızın belini büküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi