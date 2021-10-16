Palandöken Belediye Başkanlığı’ndan taşınmaz satış ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye ilişkin şartname ve ekleri 250,00 TL bedel karşılığında belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA
Memur alımları başladı! İşte ilanlar
Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım