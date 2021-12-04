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Palandöken: 2022'de Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı

#TESK#Bağ-Kur#Prim
Palandöken: 2022de Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanacak. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı" dedi.

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TESK Genel Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada, esnafın pandemi şartları ve kur yükselmesi gibi durumlar nedeniyle ekonomik olarak zorlandığını belirtti.

Palandöken, bu durumun Bağ-Kur prim ödemelerini zorlaştırdığını kaydederek, "Bu da en önemli ödeme kalemlerinden biri olan Bağ-Kur primlerinin ödemesini zorlaştırıyor. Bu nedenle en düşüğü bin 55 lira olan primlerin düşürülmesi esnafımıza çok büyük rahatlama getirir fakat asgari ücrete gelecek zam oranıyla birlikte yeni yılda Bağ-Kur primleri de aynı oranda zamlanacak. Esnafımızın indirime ihtiyacı varken gelecek sene Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı" dedi.

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'PRİM ÖDEMELERİNDE KOLAYLIK SAĞLANMALI'

Düzenli primi ödeyebilen esnafa teşvik edici adımlar atılması gerektiğini belirten Palandöken, "Kendi Bağ-Kur primini ve çalışanlarının primlerini düzenli ödeyenler için 2016’dan beri devam eden yüzde 5’lik indirim söz konusu. Fakat bu oran yeni yılda yüzde 10’a çıkarılmalı ve bunun gibi ödemeyi kolaylaştıracak, düzenli ödemeyi teşvik edecek çeşitli kolaylıklar sağlanmalı. Öte yandan Bağ-Kur prim ödemelerinde kredi kartı ile ödemelerde 26,38 liraya kadar ek hizmet ücreti de alınıyor. Kredi kartı ile ödemek isteyen esnafımızdan online web site üzerinden alınan hizmet ücreti alınmamalı. Bunun gibi uygulamalar yapılması ve primlerin düşürülmesi esnafımız için ve devletimiz için önemli bir adım olacaktır. Esnafı korumak, ekonomiyi korumaktır" diye konuştu.

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TESK Başkanı Palandöken, emeklilik yaşı gelip prim gününü doldurmayan esnafa ilişkin de "Emeklilik yaşı gelen fakat oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımız da unutulmamalı. Esnafımız hafta sonu, bayram, tatil ayırt etmeksizin SSK’lıya göre neredeyse 2 kat fazla çalışıyor hem gün olarak hem de saat olarak. SSK’lı olanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli oluyorken, esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Bu yaklaşık 5 yıllık fark ile ilgili de çalışma yapılmalı ve uzun zamandır bu konuda müjde bekleyen esnafımız rahatlatılmalı" dedi.

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#TESK#Bağ-Kur#Prim

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