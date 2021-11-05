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Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar hamsiyle güldü

#Palamut#Hamsi#Balık
Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar hamsiyle güldü

Kastamonu'nun Abana ile Cide ilçeleri arasında avlanan onlarca balıkçı teknesi tonlarca hamsiyle Evrenye Balıkçı Barınağı'na döndü.

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1 Eylül'de başlayan balık sezonunda palamut avcılığında hayal kırıklığı yaşayan balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü. Karadeniz'e serdikleri ağları tonlarla hamsiyle çeken tekneler, İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki balıkçı barınağında yoğunluk oluşturdu. İskeleye yanaşan teknelerdeki tonlarca hamsi tezgahlara ve balık işleme tesislerine nakledilmek üzere kamyonlara yüklendi. Son iki günde barınaktan yaklaşık 2 bin 500 ton civarında hamsi sevkiyatı yapıldı.

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Yaşanan hareketlilik ise hem balıkçıların hem de yöre halkının ve esnafının yüzünü güldürdü. Evrenye Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Turan Akın, AA muhabirine, bölgelerinde hamsi avcılığının son günlerde yoğunlaştığını belirtti. Gün içerisinde ortalama 200 ila 300 arasında teknenin barınağa giriş yaptığına dikkati çeken Akın, "Bilhassa hamsi avcılığı bölgemizde ciddi bir yoğunluk gösteriyor. Barınağa kayıkların biri giriyor diğeri çıkıyor. Aşırı bir yoğunluk söz konusu. Ortalama 2 günde 2 bin ila 2 bin 500 ton hamsi sevkiyatını buradan yaptık." ifadelerini kullandı.

Akın, barınakta kapalı kasa kamyonlara yüklenen hamsilerin tezgahlara ve fabrikalara ulaştırılmak üzere diğer illere gönderildiğini aktararak, şunları kaydetti: "Yapılan avcılık faaliyetleri ülkemize çok büyük girdi sağlıyor. Hamsinin yağı kozmetik sanayinde kullanılıyor. Küspesi de balık çiftlilerine yem olarak gidiyor. Esnafımız sebepleniyor, kooperatifimiz sebepleniyor. 1 Eylül'de başlayan sezonda palamuttan yüzü gülmeyen balıkçılarımız hamsiyle güldü."

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"HAMSİNİN KÜÇÜK OLDUĞUNA BAKMAYIN SÜLALESİ KALABALIK"

Balıkçı Bünyamin Aydın da Karadeniz’de 'Hamsinin küçük olduğuna bakmayın, sülalesi kalabalık' diye bir söz olduğunu ve bu kalabalığın balıkçıların yüzünü güldürmeye devam edeceğini kaydetti. Hamsi avcılığının Kastamonu bölgesinde yoğunlaştığını anlatan Aydın, "Sezonumuz çok güzel gidiyor, ilerleyen günlerde Ereğli ve Hopa taraflarında bir yoğunluk bekliyoruz. Yapılan avlar güzel, bereketli insanların ve balıkçıların yüzü gülüyor. Türkiye’ye, vatanımıza bir katkımız oluyor, mutluyuz." diye konuştu.

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#Palamut#Hamsi#Balık

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