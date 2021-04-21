Paladyum tüm zamanların zirvesine çıktı

Paladyum fiyatlarındaki hızlı artışı, otomotiv endüstrisindeki toparlanmaya ilişkin artan iyimserliğe karşın, değerli metaldeki yetersiz arza bağlı endişeler kaynaklı alımlar destekledi.

Gelişmelerle, paladyum yüzde 4.06 artışla tüm zamanların en yüksek düzeyi olan 2,896.83 doları gördükten sonra 2,873.92 dolara döndü.

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılır ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların% 90’ını daha az zararlı maddelere dönüştürür (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik , ilaç , hidrojen arıtma , kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılmaktadır.

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