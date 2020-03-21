Pakistan Havayolları uluslararası uçuşları durdurdu
Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası uçuşların 1 hafta süreyle durdurulduğunu duyurdu.
PIA'dan yapılan açıklamada, Pakistan hükümetinin Kovid-19 direktifleri doğrultusunda uluslararası uçuşların 1 hafta süreyle askıya alındığı belirtildi.
Pakistan basınındaki haberlerde ise söz konusu kararının yurt dışından gelen çok sayıda kişide yeni tip koronavirüs görülmesinin ardından alındığı kaydedildi.
Ülkede 501 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.
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