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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Pakistan Havayolları uluslararası uçuşları durdurdu

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Pakistan Havayolları uluslararası uçuşları durdurdu
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Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası uçuşların 1 hafta süreyle durdurulduğunu duyurdu.

PIA'dan yapılan açıklamada, Pakistan hükümetinin Kovid-19 direktifleri doğrultusunda uluslararası uçuşların 1 hafta süreyle askıya alındığı belirtildi.

Pakistan basınındaki haberlerde ise söz konusu kararının yurt dışından gelen çok sayıda kişide yeni tip koronavirüs görülmesinin ardından alındığı kaydedildi.
Ülkede 501 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

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