Paketleme devine 131 milyon lira ceza

Haberin Devamı

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve TLHF’den oluşan ekonomik bütünlük hakkındaki soruşturma sonuçlandı. Soruşturma sonucunda, Kurul, söz konusu ekonomik bütünlüğün “aseptik sıvı gıda karton ambalaj dolum makinesi üretimi ve satışı” ve “aseptik sıvı gıda karton ambalaj üretimi ve satışı” pazarlarında hakim durumda olduğunu tespit etti. Kurul, ekonomik bütünlüğün, tescil ettirdiği 3D aseptik prizma şekil marka ve tasarım başvuruları ile değerlendirme aşamasındaki diğer 3D marka başvuruları ve eylemleri vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiğine karar verdi. Bu nedenle Kurul, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve TLHF’ye müteselsilen 130 milyon 889 bin 523 lira idari para cezası uyguladı.