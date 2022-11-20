Pahalı ‘cep’lere korsan kılıf

Haberin Devamı

Dolar ve Euro’daki artış çoğunlukla ithal olan ürünlerdeki fiyat artışını hızlandırdı. Bu artıştan en fazla nasibini alan sektörlerden biri de telefon dünyası. Teknoloji devlerinin pazara sunduğu son ürünlerde bazı modellerin fiyat etiketleri 50 bin TL’yi gördü. Öyle ki satın alınan bu telefonlara en ufak bir zarar gelmesi halinde tamir masrafının altından kalkmak da mümkün değil. Durum böyle olunca ekran koruması ve telefon kapları gibi aksesuarlar vatandaşlar için en iyi seçenek.

ORİJİNALİ BİN TL’Yİ BULUYOR

Ancak servet değerindeki bu telefonları alan tüketicilerin aksesuar tercihi için ilk adresi Kadıköy gibi kopya ürünlerin bolca satıldığı bölgeler oluyor. Zira mağazalarda telefon fiyatlarındaki artış aynı şekilde aksesuarlarda da kendisini gösteriyor. Mağazalardaki orijinal ürünlerde telefon kılıfları 500 TL’den başlıyor. Bazı telefonlarda kılıf fiyatları bin TL’nin üzerine çıkıyor. Şarj adaptörü ve kablosunun toplam fiyatı ise 800 TL’yi aşıyor. Buradaki yüksek fiyatları gören tüketiciler de haklı olarak alternatif noktalara yöneliyor. Biz de Hürriyet olarak Kadıköy’de telefon aksesuarı satan esnafa bu durumu sorduk.

Haberin Devamı

MAĞAZANIN ACISINI ÇIKARIYORLAR

Aksesuar satıcısı Bayram Güner, ürünlerin Çin’den geldiğini kendilerinin de Tahtakale’den aldığını anlatıyor. Güner’e göre insanlar aksesuarlarda orijinal ürüne para ödemek istemiyor. Bir dükkân sahibi olan Bekir Aksoy ise, “Vatandaşlar telefonları mağazalardan oldukça yüksek fiyata satın alıyor. Orada pahalıya aldıkları ürünün acısını burada çıkarmaya çalışıyorlar. Kendi vatandaşımız da turistler de sürekli pazarlık yapıyorlar” diye konuşuyor. Başka bir dükkân sahibi Eyüp Yıldız da, “Telefona 40-50 bin TL verince aksesuarlarına 100 TL bile vermek çok geliyor” diyor.

KADIKÖY’DE KAÇA SATILIYOR?

Kadıköy’de telefon kılıfları 50 TL’den başlayıp kalitesine göre 300 TL’ye kadar çıkıyor. Ekran koruyucular 50-100-150 TL arasında değişiyor. Kablosuz kulaklıkların kılıfı 60 TL’ye de var, 150 TL’ye de. Şarj kabloları 40-90-150 TL arasında değişirken, adaptörler ise 120-150-250 TL arasında. Telefon askıları ise 100 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Haberin Devamı

‘SAATTE 1000 LİRA KAZANIYORUZ’

aksesuar satıcısı Bayram Güner, yüzde 30’luk kâr oranıyla çalıştıklarını belirtirken dükkân sahibi Bekir Aksoy, “Ayda 80-100 bin TL yatırım yapıyorum. Yaptığım cironun 3’te 2’si bana kalıyor” diyor. Başka bir dükkân sahibi Eyüp Yıldız ise şunları söylüyor: “Satıştan yana bir sıkıntımız yok. Bazen saatte bin lira kazanıyoruz. Geçen sene fiyatlar yarı yarıya daha ucuzdu ve daha fazla kârımız oluyordu. Şimdi ise kazandığımız paranın yüzde 50’si masrafa gidiyor yüzde 50’sini de kendimize paylaştırıyoruz.”

SAHTE ÜRÜNE CEZA

Avukat Cesim Parlak, korsan ürünler hakkında ancak marka sahibinin şikâyeti üzerine işlem yapıldığını söyledi. Parlak, Çin’den gelen ürünlerin gümrükte başka bir ürün koduyla beyan edildiğini, bu yüzden ülkeye girmesinin kolay olduğunu belirterek, “Ürünlerin taklit edilmesi marka hakkına tecavüz sayılıyor. Bu ürünler tespit edildiği takdirde, devlet ürünleri imha ediyor. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılıyor” dedi.