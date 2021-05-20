PAGEV Başkanı Eroğlu: Yasak değil denetim çözer

Ticaret Bakanlığı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre etilen polimer atık ithalatı, ‘ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklar’ listesinden çıkartılarak, ithalatı yasak diğer atıklar listesine eklendi. Kararı Hürriyet’e değerlendiren PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Geri dönüşümden polietilen atık kilogram fiyatı 6 lira iken petrokimya tesislerinden alınan polietilen kilogram fiyatı 16 lira civarı.

Yani neredeyse 3 katı. Yurtdışından 2020 yılında 438 bin ton polietilen atık geldi ve bunlar uygun fiyatla ürünler yapılıp vatandaşa sunuldu. Petkim’in toplam polietilen kapasitesi de 450 bin ton ve Türkiye’nin yurtiçi polietilen ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor. Bu yasaklama ile Petkim’in polietilen kapasitesi kadar geri dönüşüm hammadde kaynağı devredışı kaldı. Bunun parasal karşılığı 4 milyar 380 milyon lira ve bu bedel vatandaşın cebinden çıkacak sonuç olarak” dedi.

İSTİHDAM KAYBI

Sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın atık plastik ithal ettiğini vurgulayan Eroğlu, Türkiye’nin geçen yıl 438 bin ton polietilen atık ithal ederken, AB’nin 807 bin ton, Malezya’nın 383 bin ton, Endonezya’nın 162 bin ton, Çin’in 123 bin ton ithal ettiğini söyledi. Kararın Türkiye atık ithalinin yarısını ortadan kaldırırken geri dönüşüm sektöründe işsizliğe ve kapanışa neden olacağını iddia eden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İşi yüzde 50 düşen bir sektörde yüzde 50 istihdam kaybı olması kaçınılmazdır.

Polietilen meyve sebze kasaları, damla sulama sitemleri, sera örtüleri, vatandaşın kullandığı gıda ve detarjan ambalajları, elektrik kabloları, evindeki borular, mutfak eşyaları, oyun parkları, oyuncaklar, vücut içi ve dışı protezler, streç filmler, ayakkabı hammaddeleri bu artıştan etkilenecektir. Polietilen dünyada en çok üretilen ve kullanılan plastik hammaddesi türüdür. Doğal olarak da geri dönüşüm için en çok atık çıkan plastik türüdür.”

‘ZARAR VERECEKTİR’

Burada önemli olan suistimallerin engellenmesi, mevuzat ve sahada etkin denetim olduğuna dikkat çeken Eroğlu, şunları söyledi: “Dolayısıyla atık ithalatın yüzde 50’sinden fazla kısmını oluşturan polietileni engellemek yerine , mevzuat ve denetim kısmını etkinleştirmemiz gerekiyor.

Ayrıca neden özellikle polietilen seçildiği de önemli bir soru işaretidir. Bildiğiniz gibi plastik sektörü olarak petrokimya kartellerinin fabrikalarını kapatıp, arzı kısarak yaptıkları ortalama yüzde 150’yi aşan zamlara karşı boykot yapmakta ve 2 ay gibi kısa bir sürede fiyatları yüzde 20’den fazla düşürmeyi başardık. Bunu da elzem olmadıkça hammadde almayıp, geri dönüşüm kullanarak yaptık. Polietilende Petkim’in 446 bin ton üretimi var. Bu Petkim’in toplam üretiminin yüzde 40’ı civarında. Yani fiyatlar tam düşerken polietilen ithalatının yasaklanması en çok Petkim’e yarayacak ancak fiyatları düşürmeyi başardığımız boykotumuza ise zarar verecektir.”

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