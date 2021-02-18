Öztürk: Patent başvurusunda lider konumdayız

2020 yılında yaptığı 557 ulusal patent başvurusuyla Türkiye’nin lideri olan Turkcell Teknoloji, bugüne kadar yaptığı 2674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruyor” dedi.

Öztürk, şöyle konuştu: “Turkcell Teknoloji ile bir başka hedefimiz de geliştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetler sayesinde dünya oyuncuları yaratarak dijital ekonomide söz sahibi olmak. İnovasyon alanında da sektörümüzün öncüsü ve lideri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”