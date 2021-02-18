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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 18.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Öztürk: Patent başvurusunda lider konumdayız

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Öztürk: Patent başvurusunda lider konumdayız
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2020 yılında 557 ulusal patent başvurusuyla Türkiye’de birincilik koltuğuna oturduklarını söyleyen Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Turkcell Teknoloji’de görev yapan bin 300 mühendis, dünya çapında birçok inovatif ürün ve hizmete imza atıyor.

2020 yılında yaptığı 557 ulusal patent başvurusuyla Türkiye’nin lideri olan Turkcell Teknoloji, bugüne kadar yaptığı 2674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun yanında 700’den fazla tescillenmiş patentin sahibi olarak sektördeki birinciliğini koruyor” dedi.

Öztürk, şöyle konuştu: “Turkcell Teknoloji ile bir başka hedefimiz de geliştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetler sayesinde dünya oyuncuları yaratarak dijital ekonomide söz sahibi olmak. İnovasyon alanında da sektörümüzün öncüsü ve lideri olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

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