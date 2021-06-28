Özgür Tort CGF'teki görevini Daniel Zhang’e devrediyor

Perakende Başkanlığı görevini Haziran ayında Alibaba Group CEO’su Daniel Zhang’e devredecek olan Tort, Yönetim Kurulu ve Yönetişim Komitesi’ndeki görevlerine devam ederek CGF’ye katkıda bulunmayı sürdürecek.

Özgür Tort: “CGF’te çok paydaşlı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı oluşturduk”

Pandemi gibi zor bir dönemde tüm dünyada perakendenin ticaretin de ötesine geçerek topluma güç ve güven veren bir rol üstlendiğine dikkat çeken Özgür Tort, “Görev sürem içinde pandemi gibi beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte yönetim olarak, dünyadaki gelişmeleri anlık takip ettik ve başarılı deneyim ve çözümleri paylaştık. Böylece dünyanın her yerindeki üyelerimizin faydalı olan uygulamaları hızla kendilerine uyarlayarak bulundukları ülkelerde iş akışlarını en sağlıklı şekilde sürdürebilmelerine destek olmayı amaçladık” dedi.

CGF’de yeni bir koalisyon yapılanmasına geçtiklerini anlatan Tort, bu çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm sektörlere örnek niteliğinde olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce ana başlıklar altında farklı konularda girişimler bulunmasına rağmen her konu ve taahhüt herkesi bağlıyordu. Şirketlerin ve farklı coğrafyaların önceliklerinin farklılaşması nedeniyle “Eylem Koalisyonu” yapısını kurduk. Böylece, daha önce üzerinde çalışılan girişimlerin hepsi üyeliğe açıldı, yoğun katılım alan konularda koalisyonlar kuruldu. Gıda israfıyla, plastik atıklarla ve ormansızlaşmayla mücadele, zorla işçi çalıştırmanın önlenmesi, beslenme ve toplum sağlığı için iş birlikleri, ürün verilerinin dijitalleşmesi, gıda güvenliği ve tedarik zincirindeki etik denetim kriterlerinin standartlaştırılması olmak üzere 8 alanda koalisyon kuruldu. Yeni koalisyon yapısıyla CGF’i daha sonuç odaklı, hızlı hareket eden bir yapıya dönüştürdük.”

“Migros’ta dört ana stratejimizden biri sürdürülebilir büyüme”



CGF’nin ana gündem başlıklarını Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına hizmet edecek şekilde belirlediğini söyleyen Özgür Tort, “Migros olarak bir yandan ülkemizdeki öncü uygulamalarımızı ve tecrübelerimizi CGF’ye taşırken, diğer taraftan da CGF’deki sürdürülebilirlik hedeflerine dahil olarak çift taraflı bir katkı ortaya koymuş olduk. Migros olarak tüm işimizin ana odağına sürdürülebilirliği koyuyor, bu konuyu farklı bir bakış açısı ile ele alıyoruz. Dört ana stratejimizden biri sürdürülebilir büyüme. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızın ana stratejilerimize bağlı bir şekilde, güçlenerek devam etmesi için 3 sene önce Migros İyi Gelecek Planımızı yayınladık. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz, çalışanlarımız ve müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz ekosistemin odak konularını ve yol haritamızı ilan ettik. Gıda israfıyla mücadele, toplum sağlığı için yeni uygulama ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve ürün verilerinin takibi ve şeffaflığı CGF bünyesinde hedeflediğimiz alanlar oldu. Böylece, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının daha sağlıklı, daha sürdürülebilir, daha eşitlikçi gıda sistemleri hedefini destekliyoruz. Buna ek olarak, çevresel alanda iklim değişikliğiyle mücadele, sosyal alanda da cinsiyet ve fırsat eşitliği bizim, ulusal ve uluslararası parametreler doğrultusunda belirlediğimiz ana odak konularımız arasında yer alıyor” dedi.

“Sağlıklı Yaşam Yolculuğu uygulamamız başka ülkelere de uyarlanıyor”



Migros’un öncelikleri doğrultusunda, CGF’in toplum sağlığı, gıda israfıyla mücadele ve ürün verilerinin standartlaştırılması koalisyonlarında liderler arasında yer aldığını ifade eden Tort, “Müşterilerimizin alışveriş kararlarını daha bilinçli vererek daha sağlıklı tüketim yapmaları için Sağlıklı Yaşam Yolculuğu programımızı başlattık. Bugüne kadar 2,5 milyon müşterimiz, Migros Money uygulaması üzerinden kendi gıda alışverişlerinin ideal tüketim ile karşılaştırmasını gördü ve kendileri için hazırlanan video mesaj ve önerilerle dengeli beslenmeye yönlendirildi. CGF’in toplum sağlığı alanındaki örnek projeler arasında yer alan programımız Latin Amerika ülkelerine uyarlandı. Japonya için de görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

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