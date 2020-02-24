Özer Susesi kimdir?

Özer Susesi, oğlunun düğünü sırasında hayatını kaybetti. Peki, Özer Susesi'nin sahibi olduğu Pereja firması hangi alanda hizmet veriyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÖZER SUSESİ'NİN SAHİBİ OLDUĞU PEREJA HANGİ ALANDA HİZMET VERİYOR?

Kuruluşu bir asıra dayanan, Pereja ileri Kimya Sanayi A.Ş, başta kolonya, parfüm, vücut spreyi, oda ve kumaş spreyi gibi kokulu ürünlerin yanı sıra sabun, şampuan, vücut losyonu kişisel bakım ve kozmetik ürünleri üretimi yapmaktadır. Ürünlerini insan ve çevre sağlığına zarar vermeksizin uluslararası standartlarda üreterek tüketicisine sunan Pereja İleri Kimya Sanayi, Türk kozmetik endüstrisinin lider kuruluşlarından biridir. Türkiye'de ilk limon kolonyası markasına adını veren Pereja, ayrıca ülkemizde Sandy markası ile ilk sıvı sabunu üreterek sektöre ilkleri kazandırmıştır. Tümüyle entegre üretim tesislerimiz Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde 25.000 m2 kapalı olmak üzere toplam 100.000 m2'1ik bir alanda faaliyet göstermektedir. Uzun yıllar faaliyetlerini İstanbul'da sürdürdükten sonra Edirne'deki modern üretim tesislerine taşınmıştır. 2018 içerisindeki başlatılan büyüme planı çerçevesinde, tesislerimizin 15.000 m2'lik ek üretim ünitelerinin yapımı devam etmektedir. Üretim tesislerimiz son sistem depolama ve kalite kontrol birimleri ile donatılmıştır. Koku, kişisel bakım ve ev kozmetiği konularında oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma, her yaş ve segmente hitap etmesi ve üretim tesislerindeki yuksek teknolojiye sahip güçlü altyapısıyla sektörde ayrışır. Kendi markalarının dışında Chakra, Beymen, LCW, English Home, Bella Maison, Mavi Jeans, Defacto, BiM, ŞOK, A101 gibi pek çok ulusal ve uluslararası markanın ürünlerini geliştirmek ve üretmektedir. Tümüyle entegre üretim tesislerimiz Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde 25.000 m2 kapalı olmak üzere toplam 100.000 m2'1ik bir alanda faaliyet göstermektedir. Uzun yıllar faaliyetlerini İstanbul'da sürdürdükten sonra Edirne'deki modern üretim tesislerine taşınmıştır. 2018 içerisindeki başlatılan büyüme planı çerçevesinde, tesislerimizin 15.000 m2'lik ek üretim ünitelerinin yapımı devam etmektedir. Üretim tesislerimiz son sistem depolama ve kalite kontrol birimleri ile donatılmıştır. Pereja İleri Kimya A.Ş.’nin toplam 82 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın % 50’lik bölümünü Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır. Üretim tesislerinde farklı kozmetik ürün grupları için tasarlanmış özelleşmiş üretim birimleri bulunmaktadır. Konusunda uzman ve deneyimli kimya mühendisleri ve kozmetik kimyagerlerinden oluşan AR-GE Merkezi, pazarlama ve satış ekibi ile Pereja dünyadaki tüm yenilikleri takip etmekte ve yeni ürünler geliştirmeye yönelik çalışma ve projeler yürütmektedir.

Perakendecilik konusunda yaklaşık üç yıldır hazırlıklar yürüten Pereja, ilk konsept mağazasını 2019 Haziran ayında İzmir Çeşme Sheraton Oteli’nde açtı. Yaz ve tatil temalı özel bir kolleksiyonun sunulduğu mağazada parfümlü ürünler, kişisel kozmetik ve ev bakım ürünlerinin yanısıra çeşitli aksesuarlar da satılmaktadır

Parfüm: Kolonya, Erkek & Kadın Parfümü, Deodorant, Vücut Spreyi

Kişisel Bakım Ürünleri: Losyon, Duş Jeli, Banyo Tuzu, Krem, Vücut Spreyi, Vücut Yağı, Islak Mendil, Pudra, Bar,

Sabun, Serum, Balsam, Roll-on, Gülsuyu, Arındırıcı Maske, Ayak Kremi, Body Butter, Duş Yağı.

Güneş Bakım Ürünleri : Güneş Sütü , Güneş Yağı, Güneş Sonrası Ürünleri

Erkek Bakım Ürünleri: Tıraş Köpüğü, Tıraş Jeli, Sakal Yağı, Sakal Wax, Tıraş Sonrası Balsamı, Tıraş Kolonyası.

Bebek Bakım Ürünleri: Bebek Kolonyası ,Pişik Kremi, Bebek Şampuanı, Bebek Yağı, Islak Mendil

Ev Bakım Ürünleri : Oda Spreyi, Çubuklu Oda Kokusu, Kokulu Mum, Köpük Sabun, Oto Kokusu, Sıvı Sabun

Saç Bakım Ürünleri: Şampuan, Saç Kremi, Şekillendirici Saç Jölesi , Saç Waxı, Saç Maskesi.