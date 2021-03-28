Özelleştirme yöntemiyle gayrimenkuller satılacaktır
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 41 adet taşınmazı, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.
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