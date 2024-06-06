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Özelleştirme İdaresi'nden 7 milyar 500 milyon liralık dev ihale

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#İhale#ÖİB#Özelleştirme
Özelleştirme İdaresinden 7 milyar 500 milyon liralık dev ihale
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 11:14

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

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ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'ndeki 65253 ada 1 parsel numaralı 32 bin 927,26 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve 65253 ada 2 parsel numaralı 32 bin 494,69 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki yapıların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı. En yüksek teklif, 7 milyar 500 milyon lira ile Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi tarafından verildi.

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#İhale#ÖİB#Özelleştirme

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