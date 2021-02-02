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Ekonomi
Haber Giriş: 02.02.2021 - 15:06 | Son Güncelleme:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
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T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 31 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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