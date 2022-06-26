Özel yurda ilgi var

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Üniversite öğrencileri önümüzdeki günlerde ev ya da yurt arayışına başlayacak. Hem kiralık ev bulmanın zor olması, hem de bulunan evlerde istenen rakamlar nedeniyle öğrencilerin bu yıl yurtların daha çok tercih edilmesi bekleniyor. Biz de üniversiteye devam eden öğrenciler ve bu yıl başlayacaklar için il il özel yurt fiyatlarını mercek altına aldık. İstanbul’da özel yurtlar için istenen yıllık rakam 18 bin liradan başlıyor. Konumuna, öğrencinin oda paylaşım durumuna ve sunulan imkanlara göre rakam artıyor ve 135 bin liraya kadar çıkıyor. İzmir’de fiyatlar 17 bin ila 88 bin arasında, Ankara’da 16 bin ila 96 bin lira arasında değişiyor. Fiyatların en uygun olduğu illerde aylık ödeme 1000 lirayı buluyor. Hürriyet için yurt fiyatlarını araştıran yurtlarfiyatlar.com kurucusu Tuğrul Arslan, özel yurt ve kira fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle bu yıl da öğrencilerin ilk tercihinin, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren yurtlar olduğunu söyledi.

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Kiralık evlerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle özel yurtların öne çıktığını belirten Arslan, “Özel yurtlarda bina kirası, gıda, enerji, temizlik ve personel giderlerinde yaşanan artış nedeniyle fiyatlar arttı. Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin oluşturacağı talep de göz önüne alındığında geçen yıla göre özel yurt fiyatlarında artışlar gözleniyor” dedi.

EV KİRALARSA NE ÖDEYECEK?

Araştırmalara göre ülke genelinde kira artışı son 1 yılda yüzde 180’i aştı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan ve geçen ay açıklanan rapora göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış yüzde 182.7 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 48.5 TL’ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 140, Ankara’da yüzde 133.9, İzmir’de ise yüzde 110.8 olarak açıklandı. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 60 TL’ye, Ankara’da 29 TL’ye, İzmir’de ise 38.3 TL’ye çıktı.

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EV ARKADAŞI ARANIYOR

İlan sitesinde öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçelere baktığımızda ise ev arkadaşı arayanların fazla olması dikkat çekiyor. İlanlarda rakamlar şöyle; İstanbul Kadıköy’de ev arkadaşı isteyenler aylık 1 bin 500 ila 5 bin arasında rakam talep ediyor. 2+1 en düşük kira ise 7 bin liradan başlıyor, konumuna ve evin durumuna göre 30 bin lirayı da aşıyor. Bakırköy’de ev arkadaşı arayanlar 2 bin ila 4 bin lira arasında aylık ödeme talep ederken, kiralar da 2+1 evde 6 bin liradan başlıyor, lüks sitelerde 25-30 bin lirayı buluyor. Beşiktaş’ta evi ortak kiralamak için 2 bin ila 3 bin 500 lira arasında değişen rakamlar isteniyor. 2+1 evde kira 6 bin 500-7 bin liradan başlarken, 50 bin lirayı aşan örnekler de var. Öğrencilerin tercih ettiği ilçelerden Avcılar ise görece daha ucuz. İlan sitelerinde aylık 700 lira ile 1500 lira arasında değişen kira ile ev arkadaşı aranıyor. 2+1 dairelerde ise kiralar 2 bin 500- 3 bin liradan başlıyor, 15 bin liraya kadar çıkıyor. İzmir’de Bornova’da 2+1 daire için yer alan ilan fiyatları 2 bin -2 bin 500 lira ile 10-15 bin lira arasında değişiyor. Öğrenci beklentilerini aşsa da eşyalı deniz manzaralı evde kiralar 30-35 bin liraya çıkıyor. Balçova’da ise 3 bin -3 bin 500 liradan başlıyor, evin yaşına konumuna göre 7-8 bin liraya çıkıyor. Ankara Çankaya’da ise yine 2+1 daire için ev sahiplerinin talep ettiği kira 2 bin 500- 3 bin lira ile 20 bin lira arasında farklılık gösteriyor. Altındağ’da ise 2 bin ila 4 bin arasında değişiyor.