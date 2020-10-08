Özel uçaklara pandemi ilgisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ulaşımdan sağlığa, turizmden perakende sektörüne kadar birçok değişiklik yaşanmasına neden oldu. Özellikle salgının görüldüğü ilk dönemlerde ülkelerin birbiri ardına kapılarını kapaması, uçuşları durdurması gibi sebeplerle özellikle turizm ve havacılık sektöründeki hareket durma noktasına geldi. Ancak sonrasında devreye alınan normalleşme süreciyle birlikte turizm ve havacılık sektörü yeniden devreye girdi. Ancak açılan sınır kapıları, ülkelerin belli şartlarda turist kabul etmesi ve iş seyahatlerinin yeniden başlaması söz konusu iki sektörün önceki yıllardaki başarılarını yakalamasına yeterli olmadı. Özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren dev havayolu firmaları zorlu ekonomik şartlarla boğuşmak zorunda kaldı.

YÜZDE 41’LİK ARTIŞ

Genel anlamda havacılık ve turizm sektöründe işler tam rayına oturmasa da salgının avantaj getirdiği sektörler de oldu. Bunlar arasında daha çok varlıklı insanların ya da iş dünyasının tercih ettiği özel uçak kiralama sektörü yer alıyor. Salgının ilk dönemlerinden özel uçak kiralamaya olan talebin arttığına yönelik açıklamalar yapılırken, biz de sektörde yaşanan son durumu TAV Havacılık Genel Müdürü Berrin Yer’e sorduk.

Koronavirüs etkisi sebebiyle tarifeli havayolu kullanıcılarının bir kısmının özel uçak kiralama alternatiflerini değerlendirmeye başladığına dikkat çeken Berrin Yer, “Özellikle seyahat kısıtlamalarının esnetilmesinden itibaren özel uçak yolcu sayılarında gözle görülür artışlar meydana geldi. 2019 ile 2020 yılının gerçekleşen ayları kıyaslamasında pandeminin etkisini göstermeye başlamasının ardından seyahat kısıtlamaları ile birlikte uçuş sayılarında düşüşler yaşandı. Yolcu sayıları, yurtdışından yapılan özel tahliye uçuşlarına rağmen mart-nisan-mayıs aylarında 2019 yılına kıyasla yüzde 58 azaldı. Ancak seyahat engellerinin kaldırılması ile özel uçak talepleri arttı. Haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında yolcu sayıları yüzde 41 artış gösterdi” dedi.

TERCİH YURTİÇİ

Türkiye genelinde özel uçak sayısının 130 civarında olduğuna dikkat çeken Berrin Yer, “2019 yılı ile kıyasladığımızda koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden çok yurtiçi seyahatlerde artış yaşandı. Ülke içinde en çok Bodrum ve Dalaman’a seyahat edilirken, yurtdışı uçuşlarında ise Katar ve Libya üst sıralarda yer aldı. Bunlara ilave olarak ağustos ve eylül aylarında Tivat en çok tercih edilen uçuşlar arasında değerlendirilebilir” diye konuştu.

BODRUM YÜKSELİŞTE

Koronavirüs kısıtlamaları ve küresel boyutta pandemiyle mücadele kapsamında 2020 yılında İstanbul’da yurtiçi uçuş sayıları artarken yurtdışından gelen özel uçak sayılarında artış olmadığını belirten Berrin Yer, ancak Bodrum gibi sezonluk şehirlerde yurtdışından gelen uçak sayılarında artış yaşandığını vurguladı.