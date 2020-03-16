Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ocakta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, ocakta özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2019 yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar azalarak 189,8 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,1 milyar dolar azalarak 8,4 milyar dolara indi.



Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları aynı dönemde 850 milyon dolar azaldı. Bu dönemde bankaların tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 210 milyon dolar artışla 27,4 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon dolara azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 681 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 6 milyon dolar düşüşle 7,5 milyar dolara geriledi.



Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ocakta geçen yıl sonuna kıyasla 786 milyon dolar azalışla 5,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 101 milyon dolar azalışla 1,6 milyar dolara indi.



BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 48,5 MİLYAR DOLAR



Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ocakta 2019 yıl sonuna göre 1,8 milyar dolar azalarak 125,9 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 1 milyar ABD doları azalarak 8 milyar dolara geriledi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 189,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcun yüzde 61,7'si dolar, yüzde 32,9'u avro, yüzde 3,7'si Türk lirası ve yüzde 1,7'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli 8,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 44,9'u doları, yüzde 32'si avro, yüzde 22,4'ü Türk lirası ve yüzde 0,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.



Sektör dağılımı incelendiğinde, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 53,9'unu finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77,9'u finansal kuruluşlar, yüzde 22,1'i ise finansal olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.



Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 48,5 milyar dolar tutarında oldu.