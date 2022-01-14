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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

#Merkez Bankası#Özel Sektör#Kredi Borcu
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu kasım ayında, 2020 yıl sonuna göre 5,2 milyar dolar azalarak 167,8 milyar dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Kasım ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini paylaştı. Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 5,2 milyar dolar azalarak 167,8 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,7 milyar dolar azalarak 159,6 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,5 milyar dolar azalarak 8,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

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TAHVİL STOKU 6 MİLYON DOLAR AZALDI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,8 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar dolar azalışla 19,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 6 milyon dolar azalarak 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,5 milyar dolar artarak 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,0 milyar dolar azalışla 5,6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 110 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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UZUN VADELİ KREDİ BORCUNUN YÜZDE 63,2'SİNİN DOLAR

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 5,1 milyar dolar azalarak 103,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,6 milyar dolar azalarak 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

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Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 159,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,2'sinin dolar, yüzde 33,4’ünün euro, yüzde 1,5’inin Türk lirası ve yüzde 1,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,3’ünün dolar, yüzde 36,6’sının euro, yüzde 19,1’inin Türk lirası ve yüzde 4,0’ının diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

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YÜZDE 40,3’ÜNÜ FİNANSAL KURULUŞLARIN BORCU OLUŞTURDU

Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 159,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 59,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,6’sını finansal kuruluşların, yüzde 16,4’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

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#Merkez Bankası#Özel Sektör#Kredi Borcu

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