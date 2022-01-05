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Özel okul ücretinde tavan artış yüzde 62.98

#Özel Okul#Ücret#Tavan Fiyat
Özel okul ücretinde tavan artış yüzde 62.98

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), 2022-2023 yılı okul ücretleri için azami artışı geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirerek yüzde 62.98 olarak duyurdu.

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2022-2023 yılı okul ücretleri için TÖZOK tarafından yapılan açıklamada, “MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının yüzde 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız, velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır” denildi. Artış oranını değerlendiren TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk şunları söyledi: “Bu artış 5580 sayılı kanunla bize verilmiş ve geçmiş 3 yılın 12 ay ortalamasına göre değerlendirdiğimiz bir sınırlama. Maksimum böyle bir oran ortaya çıkıyor. Ancak okullarımızın bu minvalde artış yapacağını düşünmüyoruz. Kendi velilerinin durumunu gözeteceklerdir.

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ÖĞRETMENE EN İYİ MAAŞ

Bir yandan da enflasyonun yüzde 36 olduğu bir dönemde giderlerini de düşenecekler. Yeni açıklanan verilere göre geçen yıl eğitim yüzde 17 oranında artışla diğer alanların gerisinde kaldı. Diğer yandan eğitim ücretleri ocak ayında açıklandığında bütün bir seneyi kapsıyor ve ara dönemde herhangi bir artış yapılamıyor. Okulların en önemli gider kalemi personel ve öğretmen maaşları. Asgari ücretlere yapılan yüzde 40’lık artış, gaz elektrik gibi giderlerin yüzde 130 civarında artması, sarf maaliyetlerinde yüzde 280’lik artışlar söz konusuyken okullarımızın da bir bütçe yaparken bunları göz önüne almaları gerekecek. Ama okullarımızın belirlediğimiz maksimum tavanın altında kalacaklarına inanıyorum. Bir yandan öğrencilerini muhafaza ederken, diğer yandan da öğretmenlerine en iyi maaşı vermek amaçları olacaktır.”

ŞUBAT VE MARTTA AÇIKLANIR

Yasaya göre özel okulların mayıs sonuna kadar ücretlerini açıklama hakkı olduğunu dile getiren Öztürk, “Ancak son yıllardaki teammüllerde ocak ayı içinde açıklanmaya başlanıyor. Şubat ve Mart aylarında açıklanmış oluyor. Okullar çok zor durumdalar. Birçoğu kapanma durumuyla yüzleşiyor. Özellikle bir-iki yıl önce açılmış ve borcu olan okulların çok uzun süre ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. Bu artışı karşılayamayacak velilerimiz, artışı yapamayacak okullarımız olacak. Diğer yandan da okullarımız bir kere açıkladıkları rakamla bir yıl yaşayacaklar. Her türlü artışa karşı savunmasız kalacaklar. Pandemi zaten ortamı daralttı, üstüne bu gelince istihdam alanında da kayıp olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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#Özel Okul#Ücret#Tavan Fiyat

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