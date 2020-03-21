Özel kreşlere kısa çalışma ödeneği

Selçuk, şartları taşıyan özel kreş ve gündüz bakım evlerinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceğini de açıkladı. AA Editör Masası’na konuk olan Selçuk, üretimi duran veya azalan firmalarda çalışanların maaşlarının bir bölümünün işsizlik fonundan ödenmesini öngören kısa çalışma ödeneğinde yapacakları düzenlemeleri anlattı. Bu konuda Meclis’le de istişare halinde olduklarını vurgulayan Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde süreyi de içeren esneklikler sağlayacaklarını belirtti. Selçuk şöyle devam etti:

“Zaten işin belli bir oranda durdurulması söz konusu olduğunda ödenekten faydalanıyor olacaklar. Biz şartlarını da biraz daha esneteceğimiz için daha geniş kapsamda olacak ve çoğu işverenimiz bundan faydalanıyor olacak. Telafi çalışma süresini de 2 aydan 4 aya çıkardık. Bu telafi süresi de, o zaman zarfında işçimiz, çalışanımız daha az çalışarak daha sonraki 2 ay boyunca bunu telafi ettiği süreç. Bunu da 4 aya çıkartıyoruz.”

HANE BAŞINA BİN LİRA DESTEK

Açıklanan tedbir paketi kapsamında nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşının bin liradan 1500 liraya çıkarılacağını belirten Selçuk, toplumun en alt kesimi için 2 milyar liralık dağıtımın söz konusu olacağını söyledi. Hanelere biner lira vereceklerini söyleyen Bakan Selçuk “İhtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime acilen 2 milyarlık yardımı dağıtacağız ki bu süreçte daha dayanıklı, daha dirençli olabilsinler. Zaten onların kayıtları var, anında transfer edeceğiz” bilgisini verdi. Yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda ise Selçuk, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul’dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini kaydetti.