Özel iletişim vergisi yüzde 10’a çıkarıldı

Özel iletişim vergisi 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri sonrası depremin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla 26 Kasım 1999 tarihinde çıkarılan yasa ile getirildi. Düzenleme geçici olarak getirilmişti ancak süresi bittiğinde iki kere uzatıldı. 2005 yılında kalıcı hale getirildi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri yüzde 10 özel iletişim vergisi’ne tabi olacak. Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinden de alınan özel iletişim vergisi yüzde 7.5’dan yüzde 10’a çıkarıldı.

2020’DE 4.5 MİLYAR TL

Geçen yıl özel iletişim vergisi’nden beklenen gelir 4 milyar 132 milyon liraydı. Yıl sonunda ise 4 milyar 488 milyon liralık gelir elde edildi. 2021 yılı bütçesi hazırlanırken özel iletişim vergisi’nin yılın sonunda 4 milyar 279 milyon lira gelir getirmesi yönünde revize yapılmıştı. Ancak ocak ayında açıklanan 2020 yılının bütçe gerçekleşmesine ilişkin rakamlar netleşti ve gelen gelir eylül ayında yapılan tahminin de üstüne çıktı. 2021 yılı bütçesine göre bu yıl özel iletişim vergisi’nden 4 milyar 703 milyon lira, 2022 yılında 5 milyar 109 milyon lira bekleniyor. Ancak yapılan bu artıştan sonra daha fazla gelir elde edileceği tahmin ediliyor.