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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Özel İletişim Vergisi oranları belirlendi

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Özel İletişim Vergisi oranları belirlendi
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.

İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.

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