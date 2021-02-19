Özel iletişim vergisi kaldırılsın talebi

4 maddelik kanun teklifinin gerekçesi özetle şöyle : “Türkiye, genel vergiler (KDV), sektöre özel cihaz vergileri (ÖTV), sektöre özel kullanım vergileri (ÖİV) ve cihaz aktivasyon vergileri (yeni tesis ÖİV, telsiz ücreti) gibi vergiler toplandığında en çok vergi yüküne sahip olan ülke konumundadır. Dijitalleşme çağında tüm dünya ucuz ve hızlı internetin yollarını ararken, özellikle de internet kullanımının katlanarak arttığı pandemi döneminde iktidar vatandaşa zam üzerine zam müjdeliyor. Son olarak, özel iletişim vergisine yüzde 33’lük bir zam geldi. Pandemi koşullarında artan haberleşme giderleri ve vatandaşın üzerinde artan vergi yükü düşünüldüğünde bu kanun teklifi ile ÖİV’nin tamamen kaldırılması amaçlanmaktadır.”