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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Özel iletişim vergisi kaldırılsın talebi

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Özel iletişim vergisi kaldırılsın talebi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, eğitimin ve iş hayatının online ortama taşındığı pandemi döneminde, özel iletişim vergisinin (ÖİV) kaldırılması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

4 maddelik kanun teklifinin gerekçesi özetle şöyle : “Türkiye, genel vergiler (KDV), sektöre özel cihaz vergileri (ÖTV), sektöre özel kullanım vergileri (ÖİV) ve cihaz aktivasyon vergileri (yeni tesis ÖİV, telsiz ücreti) gibi vergiler toplandığında en çok vergi yüküne sahip olan ülke konumundadır. Dijitalleşme çağında tüm dünya ucuz ve hızlı internetin yollarını ararken, özellikle de internet kullanımının katlanarak arttığı pandemi döneminde iktidar vatandaşa zam üzerine zam müjdeliyor. Son olarak, özel iletişim vergisine yüzde 33’lük bir zam geldi. Pandemi koşullarında artan haberleşme giderleri ve vatandaşın üzerinde artan vergi yükü düşünüldüğünde bu kanun teklifi ile ÖİV’nin tamamen kaldırılması amaçlanmaktadır.”

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