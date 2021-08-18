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Ekonomi
Haber Giriş: 18.08.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Özel halk otobüsü hattı kiraya verilecek

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Özel halk otobüsü hattı kiraya verilecek

Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek mevcut hatlarda/güzergâhlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergâhlarda 20 adet H plakalı otobüs ruhsatlı araç hattı ihaleyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleyi alacak işletmecilerin araçları mevcut Özel Halk Otobüslerinin çalıştıkları aynı hatlarda/güzergâhlarda ve UKOME Kurulunca belirlenen hatlarda/güzergâhlarda dönüşümlü olarak çalışacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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