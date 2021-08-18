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Özel halk otobüsü hattı kiraya verilecek
Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek mevcut hatlarda/güzergâhlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergâhlarda 20 adet H plakalı otobüs ruhsatlı araç hattı ihaleyle kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleyi alacak işletmecilerin araçları mevcut Özel Halk Otobüslerinin çalıştıkları aynı hatlarda/güzergâhlarda ve UKOME Kurulunca belirlenen hatlarda/güzergâhlarda dönüşümlü olarak çalışacak.
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