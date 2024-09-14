Özel endüstri bölgeleri çalışan bekliyor

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Özel endüstri bölgeleri, Türkiye’nin katma değerli ihracatını büyütmek hedefiyle oluşturulan, geniş yatırımların yer aldığı alanlar olarak tasarlandı. Şu anda Türkiye’de 30’un üzerinde özel endüstri bölgesi var. Arazinin çok geniş olma zorunluluğu özel endüstri bölgelerini genellikle kent merkezlerinden uzağa konumlandırdı. İstanbul’un Arnavutköy ilçe sınırlarında yer alan beş büyük özel endüstri bölgesi, yatırımcıların yakın markajında. Bunların en büyüklerinden biri Baykar Teknoloji Merkezi’nin bulunduğu alan. Bunun dışında dört büyük özel endüstri bölgesi toplam 3.7 milyon metrekarelik sahada katma değerli üretim yapmak isteyen yatırımcıları bekliyor. Bölgedeki sanayiciler, artan bir ilgi olduğunu ancak çalışan krizi yaşandığını belirterek, “Ulaşım ve barınma sorunu nedeniyle kimse buradaki fabrikalarda işe girmek istemiyor. Sorun çözülürse burası ihracat üssü olur” çağrısında bulundu.

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TOPLAM 830 FABRİKA KAPASİTESİ

Arnavutköy’deki beş büyük özel endüstri bölgesinden biri TESKOOP. 1.2 milyon metrekarelik alana kurulu bölgede halen 58 fabrika faaliyet gösteriyor. 30’unun da yapımı devam ediyor. Bölge tamamlandığında 230 fabrikanın işler hale gelmesi bekleniyor. Bunun dışında ÖZ-AR, Askop ve Kuzey Marmara özel endüstri bölgeleri de aynı ilçenin sınırları içinde. Toplam 3.7 milyon metrakarelik alanda 830 fabrika kapasitesi ayrılmış durumda. TESKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Harun Tavukçuoğlu, “Bizim burada tüm ihtiyaçlar giderildiğinde beş yıl içinde 50 bin kişilik istihdam ve 500 milyon dolarlık ihracat taahhüdümüz var. Bu hepimizin iddiası, ben de bütün varlığımı bu iddia için ortaya koyarım. Ancak sorunlarımız var. Çalışan bulamıyoruz. Bir yanda yetişmiş eleman bulmakta zorluk çekiyoruz ama öte yandan da bulduğumuz nitelikte çalışanlar bölgenin ulaşım ve barınma sorunları nedeniyle buraya gelmek istemiyor” dedi.

50 MİLYAR TL’LİK YATIRIM VAR

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Halen bölgede yerli ve yabancı sermayeli büyük fabrikaların faaliyet gösterdiklerini, yenilerinin de gelmek istediğini vurgulayan Tavukçuoğlu, dört özel endüstri bölgesinde toplam yatırımın 50 milyar TL’ye ulaştığının altını çizdi. “Biz devletten bir teşvik beklemiyoruz. Yatırım yapmak istiyoruz” diyen Tavukçuoğlu, bölgedeki sorunları şöyle sıraladı:

- “Sorunlardan biri nitelikli eleman bulmaktı. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. içinde öğretmen lojmanı, spor salonu, atölyeler olan 3 bin öğrenci kapasiteli meslek lisesi yapacağız. Eğitim başlıklarını sanayiciler belirlesin dedik. Ancak halen izinler çıkmadı, yapıma başlayamadık.

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- Bölge merkezlere uzak konumda olduğundan ulaşım sıkıntısı var. Marmaray iki durak mesafede buraya getirilmesini talep ettik. Metro da henüz başlamadı. Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantı yolları gerekiyor. Ulaşım sıkıntısından dolayı çalışanlar gelmek istemiyor.

- En önemli konulardan biri de çalışanların barınması. Üyelerimizle konuştuk. Bütün sanayicilerin ‘Ben de varım’ dediği bir proje yaptık. Çalışanlarımızın konaklaması için uygun fiyatlı konutlar inşa edelim. Biz çalışan sorununu, çalışanlar da konut sorununu çözsün dedik. Her çalışanlarını belirleyecek. Tazminatlarını peşinata sayacağız. Kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Çalışana gittik, onlar da istekli. Gerekli başvurularımızı yaptık. Yanıt bekliyoruz. Konut sorunu çözülürse istihdam sorunu da kalmaz.”

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YÜZDE 20 FAZLA MAAŞA RAĞMEN GELMİYORLAR

Bölgede üretim yapan Liva Gaz Armatürleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çakıroğlu da, çalışan bulamadıkları için üretimi büyütemediklerini belirtti. Çakıroğlu, “Eleman gelsin diye piyasanın yüzde 20 üzerinde maaş veriyoruz. Maliyetlerimiz çok yüksek. Hiçbir personel servisi gelmiyor, gelenler büyük maliyetler çıkarıyor. Bu nedenle kendi servis araçlarımızı satın aldık. İnternet sorunu da var. Burada Avrupa’daki sanayi köyleri gibi bir model uygulanabilir. Firmalar robotik sisteme geçiyorlar. Küçülmek zorunda kalanlar var” diye konuştu.

DEVLER ÜRETİM YAPIYOR

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- TESKOOP- 1.2 milyon metrekarelik alanda kurulu. 58 fabrika halen çalışıyor, 30’u yapım aşamasında. Toplam 230 fabrika kapasiteli. Halen Modern Ambalaj, Erbay Soğutma, Segment Bilgisayar, SMC, Aksan Tekstil, Teknik DökümAlpa Endüstriyel Kimya, EMF Elektromanyetik Fren gibi firmalar var.

- ÖZ-AR- 650 bin metrekarelik alanda kurulu. Bittiğinde 160 fabrika çalışacak. Halen Germak Hidrolik Pres, Betapak Ambalaj Makineleri, Emas Elektrik, Ekin Enjeksiyon Makineleri, Emsan Plastik, SP Medikal şirketleri var.

- ASKOOP- 900 bin metrekare alanlı bölgede altyapı çalışmaları devam ediyor. Bitince 220 fabrika yer alacak.

- KUZEY Marmara Özel Endüstri Bölgesi- 960 metrekarelik bölgede altyapı çalışmaları devam ediyor. Bitince 220 fabrika da burada yer alacak.

60 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPACAĞIZ

Harun Tavukçuoğlu, bölgedeki sanayicilerin 10 dönümlük alan üzerinde bir çıraklık merkezi kurmayı planladığını anlattı. Tavukçuoğlu, “60 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Buradaki firmalar katma değerli üretim yapıyor. Yüksek teknoloji firmaları. Bu çalışanlara uygun koşullar sunmamız şart” ifadelerini kullandı.