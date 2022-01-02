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Özel derste ortalama ücret 250 TL

#Özel Ders#Ücret#Kurs
Özel derste ortalama ücret 250 TL

Orta öğretimde 8’inci sınıf ve 12’nci sınıf öğrencileri için bu sene sınav senesi. Milyonlarca öğrenci, iyi birer lise ve üniversite kazanabilmek için var gücüyle çalışıyor. Biz de öğrenciler için gerekli bütçeyi araştırdık. Örneğin bir hazırlık kitabının fiyatı 50 TL’den başlarken, özel derslerde ortalama saat ücreti 250 TL. Bu ücret 1000 TL’ye kadar da çıkabiliyor.

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Bu yıl çocukları sınava hazırlanan veliler için bu süreçte yapılması gereken harcamaları araştırdık. Yapılan araştırmalara göre orta seviyedeki bir öğrencinin LGS sınavında başarılı olması için yıl boyunca tüm branşlardan toplam en az 20 test kitabı çözmesi, 2 haftada bir deneme sınavına katılması, bir online eğitim platformuna kayıtlı olması, eksik olduğu konulardan özel ders alması ve hafta sonları destek olacak bir kursa yazılması gerekiyor. YKS’ye hazırlanan bir sayısal öğrenci ise 30-40 adet eğitim kitabına ihtiyaç duyuyor. Ortalama 50 TL’ye satılan bu kitapların fiyatları, karekodlu olması, sorularının öğretmenler tarafından çözülmüş olması gibi seçeneklerle daha da artabiliyor. 8’inci sınıf matematik test kitabının fiyatı 115 TL’ye kadar çıkabiliyor.

EN DÜŞÜK KURS 5 BİN TL

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Kurs fiyatları YKS ve LGS öğrencilerinde farklılık göstermiyor. İki grup için de 5 bin TL’den aşağıya kurs bulmak mümkün değil. En iyi üniversiteye ya da liseye çocuğunu göndermek isteyenlerinse kurs için 15 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Butik bir kursa göndermenin ve öğrenciyle daha çok ilgilenilmesini sağlamanın bedeli ise 25 bin ile 30 bin arasında değişiyor. Online ders platformlarında sadece TYT için 2 bin TL yıllık ortalama fiyat uygun görülürken AYT branşlarında online dersler 3 bin -3 bin 500 TL fiyatlara ulaşabiliyor. LGS için aylık 200 TL talep eden online platformlar, 8 ay için hesaplandığında ortalama 1600 TL’lik bir gider kalemi olarak ortaya çıkıyor.

SAATLİK ÖZEL DERSLER

Özel ders fiyatları talebe göre ve derse göre farklılık gösteriyor. En popüler matematik öğretmeninden yer kapabilmek için ders başına 1000 TL ödenebiliyor. Özel derslerde bir diğer kriter de öğrencinin yaşadığı şehir. Bölgeye göre fiyatlar ortalama 50 ile 500 TL arasında değişiyor. Özel dersin ortalama saat ücreti 250 TL olarak görülüyor. Fen bilimleri dersi matematiğe göre ortalamada daha uygun oluyor ve piyasa 160 TL’den açılıyor. İngilizce için de İngiliz bir hoca aramıyorsanız saatine 150 TL ödemeyi gözden çıkarmanız gerekiyor. Haftada bir kaç ders için birer saatten özel ders aldırmak aylık 2 bin 500 TL’yi bulabiliyor. Tüm bunların yetmediği durumlarda YKS için düzenlenen hazırlık kampları bulunuyor. Bir hafta yatılı olarak kalınabilecek bu kamplara katılmak için ödenecek fiyat 4 bin 800 liraya kadar çıkıyor.

LGS için kurs, yardımcı kitaplar, online platformlar, özel dersler, deneme sınavları, yol, yemek ve diğer harcamalarla birlikte harcanması gereken toplam bütçe 13 bin TL’de başlıyor, 65 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. YKS için de aynı giderler düşünüldüğüne en düşük harcama toplamda 17 bin TL civarında. En yüksek harcama oranları ise 72 bin TL’yi geçebiliyor.

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#Özel Ders#Ücret#Kurs

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