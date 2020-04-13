Özel bankaların tavrı bizi üzüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kamu bankalarının tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında durduğunu vurgularken, “Özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankaların da sergiledikleri tavırlarla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum” mesajı verdi. Albayrak, 3 ay boyunca işten çıkarmaların önüne geçmeyi yasayla güvence altına aldıklarını belirterek, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara aylık 1.170 lira maaş desteği verileceğini söyledi. İşleri duran işletmelerde çalışan vatandaşlar için kısa çalışma ödeneğinin devrede olduğunu kaydeden Albayrak, “Kısa çalışma ödeneğine 200 binden fazla firmamız, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı” dedi.

40.6 MİLYAR LİRALIK BORÇ ÖTELENDİ

Albayrak , esnafa, KOBİ’lere ve sanayicilere sunulan finansman desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, 25 bin liralık esnaf destek finansmanına bu güne kadar 289 bin 35 esnafın başvurduğunu söyledi. 163 bin 450 bin esnafın sürecinin tamamlandığını belirten Albayrak, 4 milyar 73 milyon liralık finansmanın tahsis edildiğini bildirdi. Albayrak şu bilgileri verdi: “72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart’a başvurdu. 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. 1.5 milyarlık destek verildi. Bireysel destek paketimize 4.2 milyon kişi başvurdu. 250 bin vatandaşımıza 1.5 milyar lira tahsis gerçekleşti. KGF destekli İş’e Devam finansmanımız için 66.1 bin firma başvurdu. 34.9 bin firmamızın süreci sonuçlandı ve 29.6 milyar liralık finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu. Kamu bankalarımız, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu öteledi. 795 bin vatandaşımızın toplam 40.6 milyar liralık borcunu öteledi. Halkbank, 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde, önümüzdeki üç ayda vadesi gelecek olan 3.5 milyar lira tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak erteledi.”

HİÇBİR KURUMDAN TALEBİMİZ OLMADI

Bakan Albayrak, küresel finans kuruluşları ve uluslararası organizasyonlarla da düzenli görüşme halinde olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Virüs ile mücadelede olduğu gibi, ekonomik etkileri ile mücadelede de birçok ülke ve kurumla görüşmeler, istişareler gerçekleştiriyoruz.Ticaretin devamı için ülkeler arasında farklı mekanizmaların devreye alınmasını destekliyoruz. Bunun dışında hiçbir kurum ya da ülke ile farklı gündemde görüşmemiz ya da talebimiz olmadı. Ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirgeyecek, herkesi kapsayacak bir program uyguluyoruz. İlave tedbirler almaya hazırız. Türkiye bu badirenin üstesinden gelmek için gerekli sağlık altyapısına da ve ekonomik kapasiteye de sahip.”