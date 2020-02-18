Özbekistan'la ticaret 2 milyar doları aştı

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen sene ilk defa 2 milyar 212 milyon dolara ulaştı.



Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Özbekistan-Türkiye 2019 yılı ticaret hacmi ile ilgili verileri açıkladı.



Buna göre, 2018’de 1,7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019'da ilk defa 2 milyar doların üzerine çıkarak 2 milyar 212 milyon dolar oldu.

Müşavirlik verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yüzde 26,6'lık artış kaydetti.



Geçen yıl Türkiye’nin Özbekistan’a yaptığı ihracat yüzde 19,4 artışla ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı ve 1 milyar 135,7 milyon dolar oldu.

Aynı dönem Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise yüzde 35,3 artışla 1 milyar 76,2 milyon dolar olarak hesaplandı.



2019’da Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası 59,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



2018 yılında Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi yüzde 16,2 artarak 1 milyar 747 milyon dolara ulaşmıştı. Bu dönemde Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatı 951,4 milyon dolar, ithalatı 795,5 milyon dolar olurken, Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası da 155,9 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.