Özbekistan havalimanları için işbirliği anlaşması

TAV, Özbekistan’da havalimanlarının uluslararası standartlarda ve son teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için işbirliği yapmak üzere bir iyi niyet anlaşması imzaladı. Taşkent’te düzenlenen törende Özbekistan İnovasyon Bakan Yardımcısı Oybek Narinbayev ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener anlaşmaya imza attı.

15 HAVALİMANI

Sani Şener “Özbekistan’ın başkentinde Taşkent Havalimanı projesi ve ülkedeki diğer havalimanlarının geliştirilmesi için işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’nı alarak girdiğimiz Orta Asya’da büyüyerek, Çin ve Avrupa arasındaki modern İpek Yolu’nun önemli duraklarında yer almak istiyoruz. Sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında edindiğimiz bilgi birikimiyle Taşkent ve Özbekistan’ın diğer havalimanlarının gelişimi, yeni teknolojilerin adaptasyonu ve havalimanı insan kaynaklarının eğitimi için çalışacağız” dedi. Taşkent Havalimanı, yolcu trafiği açısından ülkenin en yoğun, Orta Asya bölgesinin de üçüncü havalimanı konumunda bulunuyor.