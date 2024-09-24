Özbekistan ekonomisi güçlendi

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Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre, ülke ekonomisi yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 büyüme gösterirken, enflasyon oranı yüzde 5,5 olarak hesaplandı.

​​​​​​​Söz konusu dönemde sanayi üretimi yüzde 6,9, inşaat sektörü yüzde 9,2, hizmetler sektörü yüzde 13,2, tarım, orman ve balıkçılık sektörü yüzde 4, yük taşımacılığı yüzde 4, yolcu taşımacılığı yüzde 5,1, perakende satışlar ise yüzde 9,1 artış gösterdi.

Yılın 8 ayında ülkenin toplam dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarken, bu çerçevede ihracat hacmi yüzde 5,5, ithalat hacmi ise yüzde 7,4 büyüdü.

Kovid-19 salgını öncesi yıllık yüzde 5-6 büyüyen ülke ekonomisi, 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de yüzde 5,7, 2023'te ise yüzde 6 büyüme göstermişti.