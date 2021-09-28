Oyunun kuralını ‘güneş’ değiştirecek

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Daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlere odaklandıklarını söyleyen YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız, “Doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanımı, alternatif enerji kaynaklarının ve bileşenlerinin kullanımı, küresel çapta rekabet kabiliyetine sahip olmak için giderek önem kazanıyor. Güneş enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir elektrik üretimine olan talep, hem Türkiye’de hem de yurtdışında günden güne artıyor. Güneş enerjisi, oyunun kurallarını değiştirecek. Gerekli iyileştirmeler yapılırsa, Türkiye’de her yıl 3 bin MW güneş yatırımı yapılabilir” dedi. Yıldız, “Fosil yakıtlardan enerji üretimi yapılan tesislere olan ilgi gün geçtikçe azalıyor. Bunun yanında, yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması için farklı teşvik mekanizmaları, kapasite tahsisleri uygulanıyor. Türkiye’de, çatılara güneş enerjisi santrali kurulumları belirli bir düzene oturdu. Dahası, belirli periyotlarda mevzuatsal iyileştirmeler de yapılıyor” ifadelerini kullandı.

‘KAPASİTE ARTMALI’

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Yenilenebilir enerjiye yapılan kapasite tahsislerinin daha da arttırılması gerektiğini belirten Yıldız; “TEİAŞ’ın, hibrit santrallere ve lisanssız elektrik üretimi yapan tesislere tahsis edilmesi planlanan 1.026 MW’lık kapasiteyi olumlu buluyor; fakat artırılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Yüzer güneş enerjisi alanındaki faaliyetlerini artırdıklarını da belirten Yıldız, “Halka arzımızdan gelen kaynağı ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarında değerlendiriyoruz. Girişimimiz Marinergy, solar ve marine alanındaki bilgi birikimiyle, bu alanda globalde ender firmalardan. Dolayısıyla, Türkiye’de bu türden bir ekosistemi kurmak için yatırımlarımızı artırıyoruz” diye konuştu.