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Oyunseverler Gaming İstanbul’da buluştu

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#Oyunseverler Gaming#İstanbul#Meriç Eryürek
Oyunseverler Gaming İstanbul’da buluştu
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:00

DÜNYANIN en büyük oyun ve e-spor etkinliklerinden biri olan Gaming İstanbul (GİST), 13-15 Eylül tarihlerinde, Yenikapı’daki Prof. Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde binlerce oyunseveri 3 gün boyunca ağırladı.

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94 marka ve 56 yerli oyun geliştiricinin yer aldığı Gaming İstanbul Kurucu Ortağı Meriç Eryürek, “Küresel oyun pazarının 2024’te 187.7 milyar dolara çıkması beklenirken, geçtiğimiz yıl Türkiye bu pastadan 1.4 milyar dolar pay aldı. Bu yıl da küresel pazar büyüklüğüne paralel olarak 1.8 milyar dolar seviyesine yaklaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Her yıl renkli görüntülere ve aktivitelere ev sahipliği yapan Gaming İstanbul, bilgisayar, konsol, mobil oyunlar ve e-spor turnuvaları gibi birçok platformda oyun severlerle buluştu. Ziyaretçiler ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katıldı, ünlü internet yayıncılarıyla bir araya geldi. Yerli cosplay(kostümlü oyun) yetenekleri ise cosplay yarışmasında sahne aldı.

Gaming İstanbul’da ayrıca Fransız Konsolosluğu ile ortak yürütülen Türk ve Fransız geliştiricileri bir araya getiren bir networking gecesi düzenlendi. İki ülkenin oyun sektöründeki ortaklıklarını güçlendirmek için önemli bir adım olan bu etkinliğe 10 Fransız stüdyosu ve 3 Fransız konuşmacı katıldı.

 

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#Oyunseverler Gaming#İstanbul#Meriç Eryürek

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