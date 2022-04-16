Oyuncu telefonlar

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Gençlere özel “oyun odaklı” telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Yüksek mobil oyun performansına özel şekilde hazırlanan bu cihazlarda birçok gelişmiş, büyük alana sahip güçlü soğutma sistemleri oluyor. Böylelikle, telefonların içerisindeki işlemcinin performansı oyun sırasında düşmüyor. Hatta bazı oyun telefonlarından aktif olarak çalışan fan dahi kullanılıyor. Bu çok yüksek hızda dönen ufak boyutlu fan ile beraber oyun telefonları taşıdıkları işlemciden sonuna kadar yararlanabiliyor. Hatta fan olduğu ve işlemci ısınmadığı için oyun performansı daha da artırılabiliyor. Aynı işlemci standart bir akıllı telefon ile oyun telefonu içerisinde farklı sonuçlar yaratıyor ve burada farkı direkt olarak soğutma belirliyor. Buna bağlı olarak oyun telefonlarının gövdeleri de daha az ısınıyor. Bu da elde tutulan bir cihaz ve konforlu oyun deneyimi için çok önemli oluyor.

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YATAY KULLANIM

Oyun telefonları aynı zamanda direkt olarak dikey değil yatay kullanıma özel olarak tasarlanmış olmalarıyla da fark yaratıyor. Oyun telefonlarının önemli bir farkı da normal telefonlarda olmayan fiziksel ya da dokunma algılayabilen yan butonlara sahip olmaları. Yatay kullanıma özel olarak sağ ve sol kısımlara konumlandırılan bu butonlar, her oyun için özel olarak kişiselleştirilebiliyor ve böylece navigasyon haricinde dokunmatik ekranı kullanmaya gerek kalmıyor. Örneğin, yarış oyununda gaz ile fren ya da savaş oyununda nişan alma ile ateş etme için ayarlanabilen fiziksel butonların, geri bildirim yapabilen versiyonları da bulunuyor. Bu geri bildirim oyundan alınan keyfi ciddi şekilde artırabiliyor.

CANLI YAYIN YAPILIYOR

Oyun telefonlarında yine oyuna özelleştirilen Android temelli yazılım sistemleri ve arayüzleri de bulunuyor. Oyunlar için özel optimizasyon getiren bu yazılımlar, telefonların performansından sonuna kadar yararlanılmasına aracılık ediyor. Oyun telefonlarının bazıları oyun oynarken canlı yayın yapılabilmesine dahi izin veriyor. Hatta burada selfie kamerası ile yüzünüz sürece dahil edilebiliyor. Yavaş ancak emin adımlarla büyüyen oyun telefonu pazarında Xiaomi destekli Black Shark markası dışında Lenovo, Asus ve Red Magic gibi firmalar da yer alıyor. Samsung, Apple, Huawei ve OPPO gibi isimler ise bu alana henüz giriş yapmıyor. Ancak bu durum önümüzdeki dönemde değişebilir.