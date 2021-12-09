Oyuncak devinden flaş karar! 4 bin kişiye istihdam sağlayacak

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BBC’nin haberine göre, oyuncak devi Lego Ho Chi Minh şehri yakınlarında kurulacak yeni üretim tesisine bir milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Beş yıl önce Çin'de bir fabrika açan Danimarkalı şirketin bu fabrika, Asya'daki ikinci fabrikası olacak. Firma, 2019'dan bu yana bölgede çift haneli büyüme kaydetti.

Lego'nun operasyon şefi Carsten Rasmussen yaptığı açıklamada, "Vietnam hükümetinin ilk karbon nötr fabrikamızı kurma hedefimize ulaşmamıza yardım etmedeki desteği için minnettarız" dedi.

4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Fabrikanın inşa sürecine gelecek yıl başlanacak. Üretimin 2024 yılında başlaması ve 15 yılda 4 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Şirket, Vietnam'daki tesisi kurma kararının son zamanlardaki tedarik zinciri kesintileri tarafından hızlandırılmadığını da söylese de, bazı uzmanlar bunun ürünlerini müşterilere ulaştırmak için mücadele eden diğer şirketlere bir ders olabileceğini söyledi.