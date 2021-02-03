Oyun sırası gümüşte!

Sosyal medya platformu Reddit’te kendi aralarında örgütlenen bir grup ABD borsalarında ilginç işlemelere imza atıyor. GameStop hissesinde Melvin Capital adlı yatırım fonunun açığa satış yaptığını görüp, Reddit’te örgütlenen gruplar ters yönde pozisyon alınca hisse fiyatı sert yükseldi ve finans piyasalarında ses getirdi. Mali yönden zayıf durumdaki GameStop şirketinin değeri katlandı. Hisse fiyatı 40 dolar seviyelerinden 500 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Dün itibarıyla 128 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bu arada Melvin Capital isimli hadge fonu zor durumda kaldı. Aynı grup benzer hareketi Dogecoin adlı kripto parada da denediler. İlk önce bu tür hareketler AMC Entertainment Holdings isimli sinema zincirinde görülmüştü.

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Son günlerdeki hedef ise gümüş oldu. Uzun süredir yatay seyreden gümüş fiyatı 2013 yılından bu yana ilk defa 30 doların üzerini test etti. Hareket öncesi 25 doların altında işlem görüyordu. Gümüş fiyatı dün itibarıyla tekrar 27 dolar seviyesine geri çekildi. Bilindiği üzere iktisadın temel kurallarından biri fiyatı arz talep dengesi belirler ilkesidir. Talebin bir anda canlandırılması fiyatı doğal olarak yukarı çekti. Bu durum borsalardaki “büyük para haklıdır” sözünü hatırlattı. İşlemi yapan her ne kadar küçük yatırımcı grubu olsa da bir araya gelen para büyüdü ve bir fonu yenmeyi başardı. Wall Street de yaşanan son hisse hareketlerin ardından piyasalar şimdi sıra kimde diye beklemeye başladı.