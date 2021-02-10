Oyun sektörüne öğrenciler göz dikti

Dünya eğlence sektöründe müzik ve sinemayı geride bırakıp amiral gemisi haline gelen oyunları üretmek, günümüz teknolojileriyle artık çok kolay. Ancak işin püf noktası; yazılan oyunların iyi kurgulanması ve sürükleyici olması. Gençlerin son dönemde ilgisinin yoğunlaştığı oyun geliştiriciliği artık okullarda bile eğitimi verilmeye başlanan bir alan. Ortaokul ve lise seviyesinde binlerce öğrenci sektöre yeni oyunlar kazandırmak için kafa yoruyor. Oyun sektörünün öncü isimlerinden biri olan Mevlüt Dinç; oyun sektörüne artık Türklerin yön vermeye başladığını söyledi. Bu işi herkesin yapabileceğini belirten Dinç, ilk kez düzenlenen ‘Game Development Days’ etkinliğinde tecrübesini öğrencilerle paylaşacak.

HERKES GİREBİLİR

Önemli video oyunlarına imza atan ve Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu’nun ilk başkanı olan Mevlüt Dinç, bu işe nasıl başladığını ve sektörün gençler için önemini şöyle anlattı: “Herkesin bu sektöre girme imkânı var. Herkese açık bir alan. Benim gibi köyde doğup büyüyen biri tesadüfen gittiği bir ülkede tesadüfen tanıştığı bilgisayarla hiç eğitimi olmadan dünya çapında işler yapabiliyorsa, bizim ülkemizin gençlerinin de çok daha iyisini başaracağına inanıyorum.”

200 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Oyun sektörü son yıllardaki satışlarından sonra uçuşa geçtiğine dikkat çeken Dinç, “Peak Games’in, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından Zynga’ya satılmasından sonra sektör daha çok ilgi görmeye başladı. Oyun sektörü çok büyüdü. Hem sinema hem de müzik sektörünü geride bıraktı. Geleceğe yön veren oyun sektörünün değeri yakında 200 milyar doları geçecek” diye konuştu. Bir kişinin bile artık oyun yapabildiğini belirten Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerin müthiş bir ilgisi var. Ancak gençlerin yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Yaratıcı sektörlerle ilgili eğitimlerin ilkokuldan başlaması gerektiğine inanıyorum.”

ONLINE ETKİNLİK

FMV Işık Okullarının düzenlediği etkinlik 8 Şubat’ta başladı ve bir hafta sürecek. Okulun Robotik takım kaptanı Doruk Eskiçorapçı online yapılacak etkinliği şöyle anlattı: “Etkinliğimiz öğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor sektörden isimler de bilgilerini paylaşacak.”

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ YÜKSEKTE

Arda Kaz (Lise Öğrencisi): Hobi olarak oyun üretiyorum. Önce oynadığım oyunlarda gördüğüm eksiklikler üzerine fikir üretmeye başladım. ‘Kuntum quarted’ diye bir oyun ürettim. Bir de tank oyunum var.

Çınar Deveci (Ortaokul Öğrencisi): Arkadaşım bana kodlamayı nasıl öğreneceğimi anlattı ve programlar önerdi. Bir grup kurduk. ‘Çarpma’ ve ‘Silindirlerin Savaşı’ isimleriyle oyunlarımız var.

Demirkan Aktaş (Lise Öğrencisi): Oyun üretmek tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Resim çizmek gibi bir şey. Hayalim sanal gerçeklikte MMORPG oyunu yapmak.

Kuzey Ser (Ortaokul Öğrencisi): Arkadaşlarımla birlikte oyunlar yaratmaya başladık. Hayalim yemek savaşı oyunu üretmek. Bunu meslek olarak da yapmak istiyorum.