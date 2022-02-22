Oyun sektörüne ‘Gameon’la girdi

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Güçlü bir fiber altyapısı imkânına sahip olan şirket, Türkiye’de 1.2 milyar dolarlık büyüklüğü olan oyun sektörün önemli bir oyuncusu olmayı hedefliyor. Onlarca oyunseverin de katılımı ile Maslak’taki bir e-spor merkezinde tanıtımı yapılan Gameon’a ilişkin konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Fiber altyapıyı Türkiye’nin her köşesine taşıyor, ülkemizin dört bir yanını fiber ağlarla örüyoruz. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, zengin bir yelpazede ürün ve hizmetlerimizle kullanıcılarımıza ulaşıyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. Son dönemde özellikle oyun ekosisteminde yaşanan gelişmelerin ışığında, bu alandaki kullanıcıların deneyimlerini genişletecek bir dünyanın kapılarını açtık. Gameon ile oyun severlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk” diye konuştu.

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ALTYAPI AVANTAJI

Dijital oyun platformları Playstore ile bugüne kadar bini aşkın popüler PC ve mobil oyunu kullanıcılara sunduklarını hatırlatan CEO Önal “Şimdi Gameon ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz. Oyunseverlere fiber altyapı gücümüzle yüksek hızlı internet sağlarken, donanım desteği, marka iş birlikleri, oyun içi sürprizler gibi birçok ihtiyaca odaklanan içeriklerle yanlarında oluyoruz” bilgisini verdi. Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, ise sektörde rekabetçiliğin yoğun olduğunu, müşterilerine çeşitli avantajlar sunacaklarını kaydetti.