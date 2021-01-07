OYAK Kümaş Manyezit’i aldı

Yıldız Holding’in açıklamasına göre, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden yapılan anlaşmanın ardından yasal onayların alınmasıyla hisse devri gerçekleşecek. Gözde Girişim tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre, yüzde 49’u Yıldız Holding AŞ’ye, yüzde 51’i ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’ye ait olan Kümaş Manyezit Sanayi AŞ’nin toplam sermayesinin yüzde 100’ünün ilgili yasal onaylar alındıktan sonra Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ’a, 340 milyon dolar işletme değeri üzerinden devri için anlaşma imzalandı. Bu süreçte Yıldız Holding ve Gözde Girişim’e, Ünlü&Co tarafından münhasır finansal danışmanlık hizmeti verildi.

ENTEGRASYON SAĞLANDI

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri OYAK bünyesine katarak, demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamış olduk. Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşıdık” dedi. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Dünya genelindeki kriptokristalin manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine tek başına sahip olan Kümaş Manyezit, pandemiye rağmen 2020 yılında da faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Daha önce ithal edilen yüzde 98 magnezyum oksit (MgO) içerikli fused manyezitin yüzde 100’ünü kendisi üretebilir hale gelen Kümaş, toplam satış miktarını 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 14 artırmayı başararak Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı” diye konuştu.