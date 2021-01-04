OYAK Beton, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile birleşti

Halka açık beş çimento şirketini 2020 Mayıs ayında OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. adı altında birleştiren OYAK, OYAK Beton’u da OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. bünyesine dahil etti. ‘Kolaylaştırılmış usulde birleşme’ ile oluşan yeni yapıyla şirketler arasındaki entegrasyonu geliştiren OYAK Çimento, bu birleşme ile hazine ve risk yönetimini de tek çatı altında toplayarak, finansal ve operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirecek.