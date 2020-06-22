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OYAK askeri personel araba kampanyası başladı! OYAK Renault kampanya fiyat listesi 2020
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) askeri personellere özel olarak hazırladığı kampanyalı araç fiyatlarını yayımladı. Bayi fiyatına göre yaklaşık 45 bin liralık bir avantaj sağlayan OYAK kampanyası, yüzde 18 civarı bir indirim imkanı tanıyor. İşte, OYAK grubunun Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Renault firmasının askeri personeller için sağladığı kampanyalı fiyat listesi
OYAK Renault askeri personel araba kampanyası için fiyat listesini yayımladı. Buna göre en çok indirim sağlanan araç, Megane Touch 1.5 Blue dCİ EDC 115 bg modelinde gerçekleşti. İşte, OYAK kampanyalı fiyat listesi;
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