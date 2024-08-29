‘OVP güven tesisinin ilk adımıydı’

Haberin Devamı

“2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program, güvenin yeniden tesis edilmesi için önemli bir ilk adımdı” diyen Bahçıvan, “OVP hepimiz için umut oldu. Nitekim ekonomi politikalarında uzun zamandır beklediğimiz ‘rasyonaliteye dönüş’ perspektifiyle birlikte son OVP’nin öncekilere göre kamuoyunda daha fazla heyecan ve olumlu beklenti yarattığını da gördük” diye konuştu.

Öte yandan, bugünün enflasyonu ile 70’li, 80’li, 90’lı yılların enflasyonunu karıştırmamak gerektiğini belirten Bahçıvan, “Çünkü bugünkü enflasyonun, ekonomik olarak da sosyolojik olarak da ve daha önemlisi topluma kalıcı olarak bırakmış olduğu hasar bakımından da o yıllardaki enflasyondan çok daha farklı olduğunu kabul etmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

Bunu her geçen gün biraz daha çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Kısacası bu enflasyon sosyolojik olarak çok daha farklı bir enflasyon.

Haberin Devamı

Erdal Bahçıvan ayrıca, genel beklentinin, enflasyonun bu yılı Merkez Bankası’nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 42 dolayında kapatacağı yönünde olduğunu ifade etti.