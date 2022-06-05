‘Outlet’ trafiği

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Pandemi koşullarının hızla değişmesi, birçok sektörde iyileşmeyi de beraberinde getirdi. Bu sektörlerin başında ise perakende sektörü ve AVM’ler yer alıyor. Pandemi sürecinde ilk etapta kapalı kalan AVM’ler, pandeminin etkilerinin azalmasıyla müşterilerini geri kazandı. Ancak müşteri ilgisi bakımında en hızlı yükseliş outlet AVM’lerde yaşandı. Sadece Türkiye değil, ABD ve İngiltere’ye bakıldığında da tüketiciler alım gücünü göz önünde bulundurarak outlet AVM’lere yönelmeye başladı.

Türkiye’de outlet AVM’ler yurtdışından biraz daha farklı bir yapıya sahip. İlk örneklerinin ABD’de görüldüğü outlet AVM’ler, şehrin oldukça dışında ve maliyetlerinin düşük olmasıyla dikkat çeken, büyük AVM’ler olarak tasarlanıyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş’a göre ise birçok AVM artık şehrin içinde kaldığı için tam olarak bu tanıma karşılık gelen bir AVM Türkiye’de bulunmuyor. Türkiye ve yurtdışındaki outlet AVM’lerin en çok örtüştüğü yer ise yerli ve yabancı markaların daha uygun fiyatlı ürünlerinin satıldığı alanlar olarak belirtiliyor.

İLGİ ARTIYOR

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Türkiye Alışveriş Merkezleri Ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, outlet AVM’lere olan ilginin bir süredir devam ettiğini doğruladı ve “Tüketici outlet AVM’lere daha çok yöneliyor. Bu ilgi ilerleyen dönemde de devam edebilir” dedi. İstanbul’da yer alan 212 Outlet’in Pazarlama Müdürü Burak Özsayın, “Özellikle pandemi etkileri azaldığından bu yana ziyaretçi sayımızda büyük bir artış var hatta pandemi öncesinden de daha çok diyebilirim. Hem ekonomide yaşanan gelişmeler, hem de marka çeşitliliği, tüketiciyi outlet’e daha çok yönlendiriyor” dedi. Outlet AVM’lerdeki marka sayısının da tüketicileri ikna etmede önemli olduğunu vurgulayan Özsayın, yurtdışında da benzer gelişmelerin görüldüğünü belirtti ve şunları söyledi: “Outletlere ilgi her geçen gün artıyor. Bizim toplamda 140 markamız var ve doluluk oranımız yüzde 96. Bundan sonra doluluktan ziyade, tamamen ziyaretçi arttırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Turizmdeki canlanma bizi de etkiliyor. Arap turistlerin oranı aynı ancak pandemi öncesine göre Avrupalı turistlerin sayısında önemli bir artış var.”

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‘2019’A ULAŞTIK’

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ise genel anlamda AVM trafiğinde pandemi öncesi döneme dönüldüğünü belirtti. Altaş, “2019’daki sayılarımıza ulaştık. Ortalama 6.5-7 milyona ulaşan giriş sayımız var” dedi.

CİROLARDA ARTIŞ VAR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş şunları söyledi: “Cirolarda da enflasyondan arındırdığımızda dahi yükseliş görüyoruz. Türkiye’de outlet AVM kavramı yurt dışında olduğundan biraz daha farklı ve sayıları çok değil. Normalde outlet AVM’ler şehir dışında olur ancak bizde genel olarak neredeyse tüm AVM’ler şehir içinde kalıyor.”

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İLK SIRADA OUTLET AVM’LER BULUNUYOR

ABD’de AVM trafiğini ölçümleyen Placer, nisan ayında tüm AVM’lerdeki trafiğin bir önceki aya göre artış gösterdiğini ancak ilk sırada yüzde 31.6’yla outlet AVM’lerin geldiğini açıkladı. Yakın zamanda dikkat çekici adımlardan biri de ABD’nin önde gelen elektronik perakende zinciri Best Buy’dan geldi. Best Buy, enflasyonla mücadele etmek için Chicago, Phoenix ve Manassas’ta outlet mağaza açacağını duyurdu. ABD’li Tanger Factory Outlet Centers’ın CEO’su Stephen Yalof da yüksek fiyatlarla mücadele edebilmek adına outlet’lerin tercih edilebileceğine dikkat çekmiş; İngiliz merkezli emlak yatırım ve geliştirme şirketi Quintain’in bir yetkilisi ise bir açıklamasında, “Çok sayıda büyük marka outlet AVM’lerdeki varlığını artırmaya çalışıyor. Outlet AVM’ler sadece trafikle değil, satış oranlarıyla da dikkat çekiyor. Outlet modeli hem yatırımcı hem tüketici için karşılıklı faydaya dayalı” açıklamasını yapmıştı.

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‘ESKİ SEZON ÜRÜN ARTIK SORUN DEĞİL’

İstanbul’da bulunan başka bir outlet AVM’nin yetkilisi ise trafiğin arttığını belirterek, “Bunun nedeninin fiyat politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum, insanlar bir sezon önceki ürünleri kullanmayı artık sorun etmiyor. Tüketici artık hangi markayı tercih edeceğini biliyor ve marka aidiyeti oturdu. Tekstil ve ayakkabı sektöründe marka, bağımlılık haline gelmeye başladı. Tüketici fiyat avantajına da dikkat ediyor ve outlet AVM’lerde fiyat avantajı da var. Hangi ürünün indirimde olduğu daha çok araştırılıyor. İnsanlar şehir dışından sırf o markayı almaya geliyor. Avrupa’dan turlar da devam ediyor, kur nedeniyle turlar önümüzdeki aylarda git gide artacaktır” yorumunu yaptı.