ÖTV matrahları ne kadar oldu? Hangi araçlarda ÖTV indirimi olacak? İşte 2021 yeni ÖTV indirimi oranları

ÖTV değişikliği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlanarak duyuruldu. Yeni düzenlemeye göre, güncel oranlar açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

BAZI MODELLERDE FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların baz modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Yapılan güncelleme ile birlikte bazı modellerde yüzde 16'ya varan indirimlerin yapılması imkanı gerçekleşti. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Elektrikli ve hybrid modellerde de matrahın artmasıyla birlikte fiyatlarda 50-60 bin lira bandında düşüş olması bekleniyor.

İkinci el piyasasında da fiyatların böylece aşağı çekilmesi sağlanmış olacak.

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