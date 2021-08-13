ÖTV matrahları değişti mi, yeni oranlar neler? İşte Resmi Gazete'de yayınlanan 2021 ÖTV oranları bilgisi
ÖTV matrahı ile ilgili yeni oranlar belli oldu. Otomobil fiyatlarının giderek yükselmesi gözleri Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahına çevirirken düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Araba alacak birçok kişiyi ilgilendiren karar yürürlüğe girdi. Yüzde 45'lik, yüzde 50'lik ve matrah limiti detayları belli oldu. Peki, ÖTV matrahları değişti mi, yeni oranlar neler? İşte, Resmi Gazete'de yer alan bilgiler.
ÖTV değişikliği ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlanarak duyuruldu. Yeni düzenlemeye göre, güncel oranlar açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.
MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.