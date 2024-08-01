Otoyol ve köprü ücretlerine düzenleme... Kaçak geçişe şartlı indirim

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Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre otoyollardan ücret ödemeden geçip de 15 günlük ‘cezasız ödeme’ süresini kaçıranlar, 45 gün içinde ödeme yaparlarsa dört kat yerine bir kat cezayla kurtulacak. Oysa mevcut uygulamada 15 günü geçirenlere geçiş ücretinin dört katı kadar ceza uygulanıyordu.

TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR

Yeni değişiklikle söz konusu cezaların ‘tebliğ’ edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanması hükmü getirildi. Konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Cezanın bir kata düşmesi çok doğru ama hukukta bildirim yapılmaksızın ceza olmaz, devlet otoyollarında bildirim yapılıyor ama özeller yapmıyor” dedi. HGS etiketlerinde bakiye göstergesinin olmamasını eleştiren Ağaoğlu, teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde tüketicinin geçiş sırasında ücretini, bakiyesini görememesinin kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi. Ağaoğlu, “Hukukun temel ilkesidir, kişilere tebliğ edilmeden borç tahakkuk ettirilemez. Oysa tüm plaka sahiplerinin telefonları şirketlerde var. Bildirim bir SMS’e bakar. Bildirim yapılmaksızın gönderilen borç için tüketici hakem heyetine başvurarak dava açtığında kazanır” dedi.

İTİRAZ EDİN

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Ağaoğlu, ihlalli geçiş nedeniyle ceza gönderildiğinde itiraz etmenin püf noktasını ise şöyle anlattı:

“Püf noktası şu, tüketici için 15 günlük cezasız ödeme süresi, kendisine tebliğ edilmesiyle başlar. Dolayısıyla öğrendiği tarihten itibaren 15 günlük süre hukuken başlamış olacaktır. Örneğin kendisine ihbar gönderilmiş, icra takibi başlatılmış. Bu durumda tüketici asıl geçiş ücretini ödeyip kalanına itiraz etmelidir. Bin liralık geçiş ücretini ödeyip, diğer 4 bin liralık ceza artı icra masraflarına itiraz için tüketici hakem heyetlerine itiraz edebilir. Özel şirketlere bildirimsiz ceza göndermeleri nedeniyle binlerce şikâyet gidiyor.”