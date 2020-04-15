ANKARA
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Otoyol ihalesi Hazirana ertelendi
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesimi için çıktığı ihale haziran ayına ertelendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan ertelemi ilanına göre daha önce 21 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan ihale 30 Haziran günü saat 10.30’da düzenlenecek. 3. Boğaz Köprüsü’nü de kapsayan proje Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılacak. Toplamda 45 kilometreyi kapsayan projele Kuzey Marmara Otoyolu’nun Asya-Avrupa bağlantısı tamamlanmış olacak.
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