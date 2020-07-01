Otopark Yönetmeliği virüse takıldı

Şubat 2018’de açıklanan ve ‘her daireye bir otopark’ yapılmasını zorunlu kılan düzenleme 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecekti. O tarihten bu yana 6 kez erteleme yapıldı. Son erteleme de dün Resmi Gazete’de yer aldı. Açıklamada “30 Haziran 2020 olan yürürlük tarihi 31 Aralık 2020 olarak değiştirildi” denildi.

SALGIN ETKİSİ

İnşaat sektörü temsilcileri bakanlıktan yönetmeliğin ertelenmesini talep etmişti. Peki bu erteleme neden gerekli? İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu bu soruyu şöyle yanıtladı: “Pandemi sürecinde belediyelerde ruhsat işleri aksadı. Firmaların sözleşmesini imzaladığı, planlamasını yaptığı işler var. Salgın nedeniyle ruhsat alamayınca yeni yönetmeliğe tabi oluyor. Ama işin başında böyle planlanmadı. Bu arsa sahipleriyle firmaları karşı karşıya getirir, projeleri yapılamaz duruma sokar ve mahkemelik olunur. İşte bu nedenle erteleme istedik. Şimdi 1 Ocak 2021 itibariyle işe başlayacak olan firma kuralları bilecek, hesabını ona göre yapıp başlayacak. Böylece mağduriyet doğmayacak.” Tahir Tellioğlu, Bakan Murat Kurum’u ziyaret edip inşaat sektörünün taleplerini iletmişti.

Her daire için bir otoparkın ihtiyaç olduğunu belirten Tellioğlu kimi arsalarda bunun mümkün olmadığına da dikkat çekti. Tellioğlu, “200 metrekare 500 metrekare gibi arsalar düşünün. Emsalsiz ve arsanın yüzdesine göre inşaat yapılıyor. Teknik olarak burada otopark yapılamıyor. Ama yönetmelik yap diyor. Bu tip örnekler için de formül aranıyor. Teknik olarak otopark yapılamaz arsalara formül bulmazsak bu alanlar kadük kalır” diye konuştu.

1 Haziran 2018’de yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte sırasıyla şu tarihlere erteleme gerçekleşti: 1 Ocak 2019, 30 Haziran 2019, 31 Aralık 2019, 31 Mart 2020, 30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2020.

KATLI OTOPARKLAR YAPILACAK

Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum otopark ihtiyacını gündeme getirmiş ve şunları söylemişti: “İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte gidip orada katlı otopark şekliyle belli alanlarda yapacağız. Bunlar özel otopark mantığında halkın ihtiyaçlarını giderecek otoparklar olacak.”