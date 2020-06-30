Otopark yönetmeliği ertelendi mi? 30 Haziran Resmi Gazete detayı!

Otopartk yönetmeliği, 30 Haziran Resmi Gazete duyurusu ile resmen ertelendi. Geçtiğimiz dönem, 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenen otopark yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiş oldu.