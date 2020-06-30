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Otopark yönetmeliği ertelendi mi? 30 Haziran Resmi Gazete detayı!
Otopark yönetmeliği ertelendi mi sorusu, bir süredir pek çok inşaat firmasının gündeminde yer alıyordu. İmar yapısı içerisinde bina sakinlerinin otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla düzenlenen otopark yönetmeliği, 2018 yılının şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, otopark yönetmeliği ertelendi mi? İşte, 30 Haziran Resmi Gazete açıklaması
Otopartk yönetmeliği, 30 Haziran Resmi Gazete duyurusu ile resmen ertelendi. Geçtiğimiz dönem, 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenen otopark yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiş oldu.
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