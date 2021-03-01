Otonomda seviye yükseltti

OTOMOTİV dünyası geleceğin teknolojileri ile gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Elektrikli teknolojiler henüz yeni yeni mobilite dünyasında pay sahibi olmaya başkarken sürücüsüz araç teknolojileri de gündemde yerini almaya başladı. Teknoloji şirketlerinin sektörde giderek ağırlıklı olarak yer almaya başlaması global çapta otomotiv şirketlerinin mobilite firmaları haline dönüşmesinde de önemli rol oynuyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikili ve otonom teknolojiler kendisini göstermeye başladı. Yeni teknolojileriyle Türkiye’nin Otomobili’nin seri üretime girişi merakla beklenirken, Karsan’dan Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz elektrikli otobüs hamlesi geldi.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ

Karsan, Otonom Atak Electric’in teknik detaylarını ve sahip olduğu teknolojileri kamuoyuyla paylaştı. Amerika ve Avrupa’nın gerçek yol koşullarında kullanıma hazır ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric, Karsan’ın 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi. Karsan Ar-Ge tarafından yürütülen projede, bir Türk teknoloji şirketi olan Adastec ile işbirliği yapıldı. Adastec’in geliştirdiği Seviye 4 otonom yazılımları, modelin elektrik-elektronik mimarisine ve yazılımlarına entegre edildi.

BATARYALAR BMW’DEN

Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kilovatsaatlik kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2.500 Nm tork üreten Atak Electric’in üzerine inşa edildi. Atak Electric’in sahip olduğu 8.3 metrelik boyutları, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik menzili Otonom Atak Electric’in sınıfında önemli oyuncular arasında yer almasına olanak sağlıyor.

‘GERÇEK ROTADA KULLANIMA BAŞLAYACAK’

OKAN Baş, “Şu anda Amerika ve Avrupa’da bu boyutlarda Seviye 4 otonom araç üreten başka bir marka yok. Bu noktada, dünyada bir ilkiz. Bizim odağımız ihracat ve ihracat oranımız şu anda yüzde 80’lerde. İlk siparişimizi Romanya’dan aldık ve önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Avrupa’dan bir sipariş daha alabiliriz. Aracımız, ABD’de Michigan’da bulunan bir üniversite içerisindeki gerçek rotada da kullanıma geçerek kampüs içinde öğrencileri taşımaya başlayacak. Otonom Atak Electric için hedef pazarımız ise Kuzey Avrupa” dedi.

‘DÖNÜŞÜM TOPLU ULAŞIMDA DAHA HIZLI OLACAK’

GERÇEKLEŞTİRİLEN basın toplantısında soruları yanıtlayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Yerli bir markanın yüzde 100 elektrikli araç üretmesi ve bu araçların dünya devlerinin oyun sahasında iddialı şekilde büyümesi ülkemiz açısından çok önemliydi. Yaklaşık iki yıl gibi kısa sürede 30 farklı Avrupa şehrinde elektrikli modellerimiz Jest Electric ve Atak Electric’te 200 adede yakın satış gerçekleştirdik. Şimdi de sıra Otonom Atak Electric’te. Toplu taşıma araçları üreten bir şirket olarak otonomu ana rota olarak belirlememizin önemli bir sebebi var. Toplu taşıma araçları binek araçların aksine güzergahları belli araçlardır. Bu nedenle, binek otomobillerin aksine ‘otonom dönüşümü’ toplu ulaşım için çok daha hızlı olacak. Biz, otonomun toplu taşıma araçları için 15-20 yıl önden gideceğine inanıyoruz” dedi.

PAZARA İDDİALI GİRİŞ YAPTI

İSVEÇLİ üretici Volvo, yeni modeli S60’ı Türkiye yollarına çıkarttı. Volvo’nun B5 AWD (dört tekerlekten çekiş sistemine sahip) 2.0 benzinli mild-hybrid motor seçeneğiyle sunulan S60 modeli, 250 beygir güç üreterek kendi segmentinde önemli oyunculardan bir tanesi. Güçlü motoru ve sürüş modları ile S60, yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çeken bir sedan konumunda. Türkiye’de şubat ayı içerisinde ilk teslimatları gerçekleştirilen Yeni Volvo S60 lansmanında konuşan Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, yüksek performansı, heyecan verici tasarımı ve gelişmiş donanım yapısıyla S60’ın segmente yeni standartlar kazandıracağını söyledi. Boman, “S60, sahip olduğu ayrıcalıklarla segmentine iddialı bir giriş yapıyor. Volvo Cars’ın yeni teknolojilerini yansıtan heyecan verici bu modelinin yıl içinde en az 1000 adet satılmasını hedefliyoruz” dedi. Çin’de üretilerek Türkiye pazarına giren aracın lansman fiyatı ise 677 bin TL.

SON ÇEYREKTE TÜRKİYE’DE

TAMAMEN yenilenerek çok sayıda ilki bünyesinden barındıran Yeni Mercedes-Benz C-Serisi, düzenlenen dijital dünya lansmanı ile tanıtıldı. Tamamı 4 silindirli, benzinli ve dizel motorların tümünde 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunularak manuel şanzıman seçeneğine son veriliyor. İlk aşamada 170 beygir ile 240 beygir arasında motor seçeneklerine sahip olacak yeni model teknolojik özellikleri ile de dikkatleri üzerine topluyor. Yeni S-Serisi’nden aktarılan ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi bu teknolojik özelliklerin en başında yer alıyor. Çok daha gelişmiş komutları algılayabilen sistem öğrenmeye devam ediyor. Bununla birlikte, Aktif Direksiyon Yardımcısı, Aktif Mesafe Yardımcısı gibi bir çok sürücü destek sistemi de yeni C Serisi’nde kendisini gösteriyor. 2021 yılı itibariyle yeni nesline kavuşan modelin Türkiye yollarına çıkış tarihi 2021 yılının son çeyreği olarak belirtiliyor.

‘10 KİŞİDEN 6’SI ELEKTRİKLİ DİYOR’

LEASEPLAN’IN Ipsos ile birlikte yürüttüğü Mobilite İçgörü Raporu’nun “Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümünü yayınladı. Rapor, son 3 yılda elektrikli araçlara rekor düzeyde destek olduğunu gösterirken, yetersiz şarj altyapısının elektrikli araçların tercih edilmesinde en büyük engel olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 65’i artık sıfır emisyonlu elektrikli araç kullanacağını belirtirken, yüzde 44’ü özellikle son 3 yılda elektrikli araçlara karşı tutumunun olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Tüm katılımcıların yüzde 61’i 5 yıl içerisinde yeni araç alması halinde tercihinin elektrikli araçlardan yana olacağını belirtti. Gelecek 5 yılda araç almayı planlayanların yüzde 57’si elektrikli araç almalarını önleyen ana sebep olarak satın alma fiyatını gösterirken, yüzde 51 ile şarj olanakları, yüzde 34’le menzil endişeai takip etti. Türkiye’deki sürücülerin yüzde 61’i elektrikli araç almak istediğini belirtirken, Türkiye’yi yüzde 51 ile İtalya, yüzde 49 ile Portekiz takip etti.